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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Муж Ольги Сумской удивил, почему они спят в разных спальнях и как это помогает их браку

Спать в разных комнатах для супругов норма, и Виталий Борисюк объяснил, почему так.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ольга Сумская и Виталий Борисюк

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © Соня Плакидюк

Муж украинской актрисы Ольги Сумской — Виталий Борисюк — удивил, почему они спят в разных комнатах и как это помогает их браку.

Пара вместе более, чем 35 лет, из которых 30 — в официальном статусе супругов. Оказывается, артисты не делят общую спальню, а спят в разных комнатах. Для Ольги Сумской и Виталия Борисюка это абсолютная норма. Муж актрисы в интервью BLIK.ua объясняет, что у них с женой разные режимы сна, поэтому таким образом они не мешают друг другу. Кроме того, если кто-то из супругов заболеет, то не заразит другого. Правда, во время гастролей влюбленные предпочитают быть вместе.

«Это нормально, потому что у нас иногда разные режимы сна. Оля может засыпать слишком поздно, я могу засыпать слишком рано. Разные бывают варианты. На гастролях мы всегда вместе, безусловно. Потом бывают моменты, когда какие-то легкие проблемы, кто-то заболел. Чтобы не переходили друг к другу насморк или вирусы. Поэтому это абсолютно нормально», — говорит актер.

Виталий Борисюк и Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Виталий Борисюк и Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Кстати, раньше и сама Ольга Сумская не скрывала этот факт. Более того, артистка уверяла, что это лишь укрепляет их брак: поддерживает романтику и заставляет загрустить друг за другом.

Напомним, недавно Ольга Сумская показалась без макияжа и фильтров. Предлагаем посмотреть, как сейчас выглядит 59-летняя актриса.

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