Муж Оли Поляковой неожиданно показался на пышной груди известного режиссера

Вадим Буряковский попал на видео в компании с другой во время концерта жены.
Украинская певица Оля Полякова 26 октября на своем концерте в Киеве собрала большое количество гостей.
Среди присутствующих был муж Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский и режиссер Елена Винярская, снимавшая клипы для самой Оли Поляковой, а также Ирины Билык, Димы Коляденко и других известных украинских артистов.
Клипмейкер опубликовала пикантное видео на своей странице в Instagram. На нем она прислоняет мужа Поляковой к своему пышному полуобнаженному бюсту и утешает певицу, которая на тот момент была на финальной репетиции своего концерта: "Дорогая Оля, пока ты репетируешь твой муж в полной сохранности. Олечка, Вадюсичка под нашей опекой".
Мужчина, сладко закрыв глаза, поддался искушению и решился приложить голову к груди другой женщины. Интересно, что Вадим на видео сказал, что звездная жена ему такое позволяет "на протяжении всех лет".
Сама артистка никак не отреагировала на ситуацию в публичном пространстве.
Известно, что Оля Полякова состоит в браке с Вадимом Буряковским более 19 лет, однако по Сети постоянно распространяются новости об их особых отношениях. Певица в нескольких интервью признавалась, что у них разные комнаты в доме и они не стесняются проводить время отдельно друг от друга. А во время кризиса вообще временно жили в разных местах.
Напомним, на своем концерте в Киеве Оля Полякова озвучила, на что потратила гонорары со своих выступлений. В том числе деньги, которые получила за концерт на скандальной свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР во Львове.
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