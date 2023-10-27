Муж Оли Поляковой неожиданно показался на пышной груди известного режиссера

Вадим Буряковский попал на видео в компании с другой во время концерта жены.

Украинская певица Оля Полякова 26 октября на своем концерте в Киеве собрала большое количество гостей.

Среди присутствующих был муж Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский и режиссер Елена Винярская, снимавшая клипы для самой Оли Поляковой, а также Ирины Билык, Димы Коляденко и других известных украинских артистов.

Клипмейкер опубликовала пикантное видео на своей странице в Instagram. На нем она прислоняет мужа Поляковой к своему пышному полуобнаженному бюсту и утешает певицу, которая на тот момент была на финальной репетиции своего концерта: "Дорогая Оля, пока ты репетируешь твой муж в полной сохранности. Олечка, Вадюсичка под нашей опекой".

Мужчина, сладко закрыв глаза, поддался искушению и решился приложить голову к груди другой женщины. Интересно, что Вадим на видео сказал, что звездная жена ему такое позволяет "на протяжении всех лет".

Муж Оли Поляковой показался возле пышной груди известного клипмейкера

Сама артистка никак не отреагировала на ситуацию в публичном пространстве.

Известно, что Оля Полякова состоит в браке с Вадимом Буряковским более 19 лет, однако по Сети постоянно распространяются новости об их особых отношениях. Певица в нескольких интервью признавалась, что у них разные комнаты в доме и они не стесняются проводить время отдельно друг от друга. А во время кризиса вообще временно жили в разных местах.

Напомним, на своем концерте в Киеве Оля Полякова озвучила, на что потратила гонорары со своих выступлений. В том числе деньги, которые получила за концерт на скандальной свадьбе бывших прокурора и сотрудницы ДБР во Львове.

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