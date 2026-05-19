Муж Оли Поляковой удивил отношением к жениху дочери: еврейская семья и традиции

Муж Оли Поляковой Вадим Буряковский откровенно высказался о женихе дочери Маши и прокомментировал возможный переход девушки в иудаизм.

Бизнесмен поделился подробностями знакомства с избранником старшей дочери. По словам Буряковского, сначала он даже не догадывался о происхождении парня. Впоследствии выяснилось, что Эден Пассарелли вырос в религиозной еврейской семье. Его мама — израильтянка, которая происходит из семьи ребе. Именно поэтому в доме строго придерживаются иудейских традиций и бытовых правил. Буряковский признался, что Машу это сначала даже немного смутило.

«Оказывается, он еврей, у него мама израильтянка, и она из семьи ребе. И Маша, когда туда впервые попала, она даже боялась взять не тот нож и порезать им что-то другое, а не то, для чего он предназначен», — рассказал муж певицы в интервью для канала «Менора».

Также бизнесмен обратил внимание на то, насколько серьезно парень относится к вере. По словам Буряковского, даже во время поездок Эден не отказывается от традиций и тщательно придерживается религиозных обычаев. В частности, когда приезжал в Украину на праздники, всегда имел с собой необходимые атрибуты. Муж Поляковой с уважением отнесся к такой принципиальности и дисциплине. Отдельно он прокомментировал и тему возможного гиюра для дочери. Буряковский отметил, что это должно быть исключительно личное решение Маши.

«Если жизнь сложится так, что он решит принять гиюр, — это означает, что его решение должно быть. Человек должен сам для себя принять решение», — пояснил он.

Кроме этого, муж артистки не скрывал симпатии к будущему зятю. Буряковский признался, что был приятно удивлен отношением Эдена к Маше и тем, как внимательно он о ней заботится. По его словам, парень буквально «пылинки сдувает» с дочери и действительно ее любит.

«Очень хороший, я даже не думал, что в Америке такие хорошие еврейские парни. Он сам очень симпатичный, с Маши пылинки сдувает, мне это очень приятно. Видно, что он любит», — сказал Буряковский.

