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Муж онкобольной Шеннен Доэрти изменил ей перед операцией на мозге

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Муж онкобольной Шеннен Доэрти изменил ей перед операцией на мозге

Шеннен Доэрти с экс-мужем / Фото: Associated Press

Экс-муж артистки крутил роман с другой женщиной в течение двух лет.

Американская актриса, звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти, у которой рак распространился на кости, рассказала, как совпали два самых трудных момента в ее жизни.

В своем новом подкасте "Давайте проясним с Шеннен Доэрти" артистка впервые призналась, что ее муж, фотограф Курт Исваринко изменял ей в течение двух последних лет. Причем признался Курт в измене перед тем, как Доэрти готовилась к операции по удалению опухоли в мозге.

"Я пошла в эту операцию рано утром и пришла после того, как узнала, что мой брак по сути распался, что мой муж имел роман в течение двух лет. Он не пошел на операцию, хотя будучи вполне точной, он хотел пойти, я не могла пойти на операцию вместе с ним. Я чувствовала себя такой преданной", – рассказала Доэрти, пишет People.

Шеннен Дэрти с экс-мужем / © Associated Press
Шеннен Дэрти с экс-мужем / Фото: Associated Press

Актриса поделилась, что чувствовала себя "невероятно нелюбимым человеком" мужчиной, с которым пробыла вместе 14 лет и которого "любила всем сердцем".

Шеннен Доэрти с экс-мужем / © instagram.com/theshando
Шеннен Доэрти с экс-мужем / Фото: instagram.com/theshando

В день операции, поделилась актриса, рядом были ее мама, брат и лучшие друзья.

Доэрти призналась, что после операции она стала "одержимой" идеей выяснить правду об измене своего мужа. Актриса даже встретилась с той женщиной, с которой ей изменял муж:

"Я беру на себя некоторую ответственность за распад нашего брака – на самом деле это неправда. Позвольте мне перефразировать: я не беру на себя ответственность за распад нашего брака, я беру на себя ответственность за некоторые проблемы в нашем браке. Я беру на себя ответственность не только потому, какой я была, но и потому, как рак повлиял на мой брак и как он повлиял на него второй раз", – сказала Доэрти.

Шеннен Доэрти с экс-мужем / ©
Шеннен Доэрти с экс-мужем

Звезда добавила, что она уверена, что не будет одинока и еще встретит своего человека и верит в любовь.

Напомним, что в январе этого года Шеннен Доэрти перенесла операцию по удалению опухоли в головном мозге. Артистка борется с четвертой стадией рака, который дал метастазы в мозг. В апреле этого года артистка объявила, что после 14 лет брака она разводится со своим мужем Куртом Исваринко. Как причину тогда артистка указала "непримиримые разногласия".

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Дата публикации
Просмотры
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