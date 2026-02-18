Муж Пэрис Хилтон неожиданно сделал ей предложение во второй раз: звезда похвасталась роскошной помолвкой

Пэрис Хилтон с мужем / © instagram.com/parishilton

Голливудская светская львица Пэрис Хилтон поделилась, что ее муж, предприниматель Картер Реум, сделал ей предложение во второй раз.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Парочка решила обновить их брачные обеты в пятую годовщину помолвки. Произошло это в День святого Валентина.

Предприниматель тщательно подготовился. Мужчина отыскал уютное место на побережье Атлантического океана. На берегу Картер разместил большой стенд с надписью "ты выйдешь за меня замуж". Текст в темное время дня подсвечивался ярким светом. Локация была украшена множеством разнообразных белых цветов.

Пэрис Хилтон с мужем / © instagram.com/parishilton

"В День святого Валентина, в бирюзовых водах Теркс и Кайкос (острова - прим. ред.), за несколько дней до моего дня рождения, мой Валентин снова сделал предложение, и я снова сказала да", - поделилась знаменитость.

Пэрис Хилтон с мужем и сыном / © instagram.com/parishilton

На повторной помолвке Пэрис Хилтон и Картер Реум были одеты в белые наряды. Рядом с супругами были их дети - Феникс и Лондон. Светская львица признается, что очень сильно радуется тому, что этот радостный момент с ними разделили сын и дочь. Знаменитость говорит, что таким образом они показывают детям пример семьи и что такое настоящая любовь друг к другу.

Пэрис Хилтон с мужем и сыном / © instagram.com/parishilton

"На этот раз мы были не только мужем и женой. Мы были мамой и папой. Феникс и Лондон смотрят за любовью, которая их создала. Восстановление наших обетов - это не только празднование пяти прекрасных лет, это показать нашим детям, что любовь растет, углубляется и выбирает друг друга снова и снова", - подытожила светская львица.

Пэрис Хилтон с мужем и детьми / © instagram.com/parishilton

