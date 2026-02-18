- Дата публикации
Муж Пэрис Хилтон неожиданно сделал ей предложение во второй раз: звезда похвасталась роскошной помолвкой
Парочка обновила их брачные обеты.
Голливудская светская львица Пэрис Хилтон поделилась, что ее муж, предприниматель Картер Реум, сделал ей предложение во второй раз.
Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Парочка решила обновить их брачные обеты в пятую годовщину помолвки. Произошло это в День святого Валентина.
Предприниматель тщательно подготовился. Мужчина отыскал уютное место на побережье Атлантического океана. На берегу Картер разместил большой стенд с надписью "ты выйдешь за меня замуж". Текст в темное время дня подсвечивался ярким светом. Локация была украшена множеством разнообразных белых цветов.
"В День святого Валентина, в бирюзовых водах Теркс и Кайкос (острова - прим. ред.), за несколько дней до моего дня рождения, мой Валентин снова сделал предложение, и я снова сказала да", - поделилась знаменитость.
На повторной помолвке Пэрис Хилтон и Картер Реум были одеты в белые наряды. Рядом с супругами были их дети - Феникс и Лондон. Светская львица признается, что очень сильно радуется тому, что этот радостный момент с ними разделили сын и дочь. Знаменитость говорит, что таким образом они показывают детям пример семьи и что такое настоящая любовь друг к другу.
"На этот раз мы были не только мужем и женой. Мы были мамой и папой. Феникс и Лондон смотрят за любовью, которая их создала. Восстановление наших обетов - это не только празднование пяти прекрасных лет, это показать нашим детям, что любовь растет, углубляется и выбирает друг друга снова и снова", - подытожила светская львица.
