Муж певицы NAVKA оказался в эпицентре прорыва Каховской ГЭС и показал ужасающие последствия трагедии

Украинская певица NAVKA поделилась с поклонниками ужасающими подробностями трагедии после подрыва Каховской ГЭС.

Как оказалось, в настоящее время мужчина исполнительницы, который служит в ВСУ, находится прямо в эпицентре событий. На своей странице в Facebook артистка показала видео, снятое батальоном ее избранника, в Херсонской области, где сейчас идет эвакуация.

"А это видео с позиций подразделения моего мужа… Кстати, это его малая родина…", – написала NAVKA.

На видео хорошо видно, как вода из водохранилища стремительно охватывает побережье и разрушает все живое вокруг.

"Представьте себе, что это значит для сотен тысяч людей — навсегда утраченные дома, тропы детства, вкус яблок из бабушкиного сада... Утрачена личная история, которую можно было затронуть, почувствовать на вкус, вдохнуть... Теперь каждая история рода и память — только в голове... В книгах... в песнях... Надеюсь, все эвакуируются... и эвакуируясь, никто не встретит мин, которыми решисты, когда бежали в ноябре 2022, усеяли сотни гектаров украинских полей и дорог...", — поделилась эмоциями исполнительница.

Напомним, что в результате террористического акта российских окупантов была разрушена Каховская ГЭС. В результате подрыва произошла настоящая экокатастрофа – под водой оказались десятки домов местных жителей. Сейчас в регионе идет срочная эвакуация.

Читайте также: