Муж погибшей в ДТП Анны Жук впервые после ее смерти вышел на связь: "До скорой встречи"

Именно Владимир был за рулем во время инцидента.

Муж блогерши Анны Жук после гибели возлюбленной в жутком ДТП вышел на связь.

Владимир, который во время инцидента находился за рулем и врезался в грузовик, долгое время в шоковом состоянии и травмами находился под наблюдением врачей. Через несколько дней в своем фотоблоге он поделился своими переживаниями и отчаянием. Вдовец посвятил погибшей жене публикацию и обратился к ней. Владимир говорит, что до сих пор отказывается верить в потерю самого дорогого человека и в случае возможности вернулся бы в прошлое и исправил ситуацию.

Анна Жук с мужем

"До скорой встречи, мой любимый человек. Не могу поверить что это правда. Если бы можно было отмотать время назад, и всё изменить, но к сожалению, это невозможно. Люблю навечно! Царство небесное, любимая", — написал муж Анны Жук.

Напомним, на днях на трассе Харьков-Киев произошло жуткое ДТП. В результате погибла блогерша Анна Жук. За рулем был ее муж Владимир, который пошел на обгон и врезался в грузовик на обочине. Мама троих детей погибла на месте. На заднем сиденье также находился один из ее сыновей от предыдущего брака. За состоянием здоровья мальчика наблюдают врачи.

Ранее редакция сайта ТСН.ua рассказывала все подробности о семье Анны Жук и как она отзывалась о младшем от нее на 14 лет муже в последних интервью – читайте по ссылке.

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