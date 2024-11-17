Муж покойной Русланы Писанки показал, как выглядит могила актрисы

Сегодня, 17 ноября, известной актрисе и ведущей Руслане Писанке могло бы исполниться 59 лет.

Но, к сожалению, жизнь знаменитости оборвалась в возрасте 56 лет. О покойной артистке довольно часто вспоминает ее муж Игорь Исаков. Он время от времени делится теплыми воспоминаниями о своей жене, которую очень любил. Поэтому в день рождения Писанки вдовец навестил ее на одном из кладбищ в Киеве. Игорь до сих пор тяжело переживает потерю жены, поэтому обращается к ней мысленно.

Так, на своей Facebook-странице Игорь Исаков в обращении к актрисе поздравил ее с особым днем и выразил свои искренние чувства. Также вдовец поделился фото из могилы Русланы Писанки. На картинке также виднеются цветы в горшке и зефир в шоколаде. По словам мужа артистки, это были ее самые любимые сладости при жизни.

Могила Русланы Писанки

"С Днем рождения, моя самая родная. Все, как ты любишь. Помню и ценю каждый миг с тобой", — довел до слез вдовец.

Напомним, Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 года в Германии. Актриса ушла из жизни после длительной борьбы с раком. Из-за границы ее прах доставили в Спасо-Преображенский собор, где он некоторое время хранился в крипте. Однако осенью 2023 стало известно, что покойную ведущую перезахоронили на киевское кладбище, где покоятся ее брат и отец.

Вторая годовщина смерти Русланы Писанки! Какой ее запомнили коллеги и поклонники?

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