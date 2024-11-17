Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Муж покойной Русланы Писанки показал, как выглядит могила актрисы

Муж покойной Русланы Писанки показал, как выглядит могила актрисы

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Вдовец пришел навестить возлюбленную в особую дату.

Сегодня, 17 ноября, известной актрисе и ведущей Руслане Писанке могло бы исполниться 59 лет.

Но, к сожалению, жизнь знаменитости оборвалась в возрасте 56 лет. О покойной артистке довольно часто вспоминает ее муж Игорь Исаков. Он время от времени делится теплыми воспоминаниями о своей жене, которую очень любил. Поэтому в день рождения Писанки вдовец навестил ее на одном из кладбищ в Киеве. Игорь до сих пор тяжело переживает потерю жены, поэтому обращается к ней мысленно.

Так, на своей Facebook-странице Игорь Исаков в обращении к актрисе поздравил ее с особым днем и выразил свои искренние чувства. Также вдовец поделился фото из могилы Русланы Писанки. На картинке также виднеются цветы в горшке и зефир в шоколаде. По словам мужа артистки, это были ее самые любимые сладости при жизни.

Могила Русланы Писанки / ©
Могила Русланы Писанки

"С Днем рождения, моя самая родная. Все, как ты любишь. Помню и ценю каждый миг с тобой", — довел до слез вдовец.

Напомним, Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 года в Германии. Актриса ушла из жизни после длительной борьбы с раком. Из-за границы ее прах доставили в Спасо-Преображенский собор, где он некоторое время хранился в крипте. Однако осенью 2023 стало известно, что покойную ведущую перезахоронили на киевское кладбище, где покоятся ее брат и отец.

Вторая годовщина смерти Русланы Писанки! Какой ее запомнили коллеги и поклонники?

Вторая годовщина смерти Русланы Писанки! Какой ее запомнили коллеги и поклонники?

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация