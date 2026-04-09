Муж Поляковой на фоне скандального интервью заговорил о политике: "Мне уже позвонили"

Муж певицы Оли Поляковой, бизнесмен Вадим Буряковский, во время нового интервью ответил на предложения поклонников идти в президенты.

После выхода разговора в Сети зрители активно обсуждали харизму Буряковского. Часть аудитории даже начала в шутку — а некоторые и вполне серьезно — подталкивать его к политике. Сам бизнесмен не оставил эти комментарии без внимания. Он признал, что подобные идеи доходят до него не только через соцсети. И добавил, что получал сигналы и от знакомых, впрочем, к таким перспективам он относится с иронией.

«Многие зрители написали: „Вадика в президенты“. В президенты ты пойдешь?» — поинтересовался в разговоре Дмитрий Гордон.

В ответ Буряковский рассказал, что тема политики уже звучала и в частных разговорах. По его словам, знакомые из местных советов намекали на возможности использовать его узнаваемость в избирательных кампаниях. Однако сам он не демонстрирует никакого энтузиазма относительно такого сценария. Более того — откровенно дистанцируется от этой идеи.

«А мне уже позвонили друзья, которые не в Верховной Раде, которые в областной. Говорят: „По твоей узнаваемости мы возьмем округ“, — засмеялся Вадим.

Он подчеркнул, что не планирует менять сферу деятельности. Бизнесмен признался: политическая жизнь не вызывает у него восторга, особенно если смотреть на нее изнутри. По его словам, даже несмотря на внешние атрибуты успеха, эта сфера имеет серьезные моральные вызовы.

«Ну что я тебе плохого сделал? Ну посмотри, как они живут. Нет, в материальном, может, и хорошо, но морально — не очень», — заявил он.

Напомним, недавно 63-летний муж Поляковой после застолья внезапно оказался в больнице.