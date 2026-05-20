Муж Поляковой неожиданно заговорил о прошлом: "брак по расчету" и проблемы с законом

Муж певицы Оли Поляковой Вадим Буряковский впервые откровенно рассказал о проблемах из-за еврейского происхождения и первого брака «по расчету».

Бизнесмен поделился воспоминаниями о годах юности в центре Киева. Он признался, что рос в еврейской семье и еще со школы сталкивался с предвзятым отношением. Поэтому, говорит, научился постоять не только за себя, но и за других. По словам Буряковского, даже имя ему дали нееврейское, чтобы избежать лишних проблем в будущем. Также мужчина вспомнил, что учился в большой школе, где конфликты на национальной почве были не редкостью. Именно тогда он сформировал жесткий характер.

«В советское время евреям было не очень популярно. У нас называли это „инвалидом пятой графы“ по национальности. Поэтому мне дали нееврейское имя Вадим», — вспомнил бизнесмен на канале «Менора».

Вадим коснулся и темы личной жизни. Он вспомнил свою первую серьезную любовь, которая завершилась из-за эмиграции девушки в США. В тот период Буряковский служил в армии, а его отец тяжело болел после нескольких инсультов, поэтому оставить семью он не смог. После этого в его жизни появилась женщина по имени Роксолана, с которой он заключил официальный брак. По словам бизнесмена, тот союз был скорее практическим решением, ведь тогда он имел проблемы с законом и думал о возможном выезде за границу.

«У нас был брак больше по расчету. Ей было удобно из-за документов и визовой поддержки. А у меня были определенные приключения с законом тогда советским», — рассказал Буряковский.

Также муж Оли Поляковой поделился, как его семья восприняла артистку. По его словам, сначала в семье придерживались традиции жениться только на еврейках, однако будущая невестка быстро завоевала расположение матери. Окончательно все изменилось после рождения дочери Маши — тогда Полякова стала для свекрови по-настоящему родным человеком.

«Когда Оля забеременела, для мамы это стало самым главным. А когда родилась девочка, Оля стала для нее самой-самой», — поделился бизнесмен.

