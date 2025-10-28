Муж Поляковой отреагировал на замужество 20-летней дочери и зятя-иностранца: "Ничего не могли поделать"

Оля Полякова с мужем Вадимом, их дочь Маша с мужем

Муж украинской певицы Оли Поляковой впервые за долгое время появился на публике и недавно поддержал возлюбленную на допремьерном показе фильма «Все буде добре, Оля».

К тому же бизнесмен Вадим Буряковский во время события дал редкий комментарий проекту «Наодинці з Гламуром» и впервые отреагировал на недавнюю свадьбу 20-летней дочери Маши в США, которая произошла летом этого года. По словам Вадима, он не влиял на решение девушки пожениться с иностранцем и просто воспринял ее выбор.

«Я по ней скучаю, но она уже взрослая — что я должен ей говорить? Она уже далеко и мы ничего не могли поделать. Зять — музыкант, симпатичный парень. А дальше будем видеть по делам», — рассказал бизнесмен в комментарии Анне Севастьяновой.

Муж и дети Оли Поляковой

Также Буряковский не обошел тему личной жизни. Он с улыбкой признался, что звездная жена запрещает ему делать некоторые вещи: «Оля не разрешила давать интервью и гулять с другими девушками».

К слову, брак Оли Поляковой с Вадимом Буряковским длится уже более 20 лет. Вместе они воспитывают двух дочерей — Алису, которая недавно вернулась из эмиграции из Великобритании, и страшую Машу. Недавно артистка прокомментировала слухи о новой влюбленности и действительно ли позволяет себе романы на стороне.

