Муж Поляковой признался, как делал предложение и как относится к их разнице в возрасте в 16 лет

Муж украинской певицы Оли Поляковой – Вадим Буряковский – впервые рассказал, как сделал ей предложение и как относится к их немалой разнице в возрасте.

Бизнесмен вспоминает, что поначалу между ними не возникало романтических чувств. Между Олей и Вадимом была только дружба, которая переросла в отношения, а затем в любовь. Конечно, Буряковский говорит, что артистка его покорила тем, что она довольно яркая, веселая и красивая. Также мужчине понравилось, как исполнительница поет. Тем не менее, романтические чувства между парой завязались не сразу.

Оля Полякова с мужем

"У нас дружба переросла в отношения, а потом эти отношения переросли в любовь. Сначала я не влюбился, она меня удивила: яркая, веселая, красивая. У нас отношения были более дружеские. Мне Оля понравилась как человек, не только внешне, а понравилось, как она поет, ее природные данные, я понимал, что в ней есть изюминка. Она мне подарила свой диск, он у меня до сих пор есть. Написала мне свой телефон. Я ехал в авто и решил послушать этот диск, одна из песен мне понравилась", — рассказал мужчина в интервью Алексею Суханову.

Бизнесмен также поделился, что сделал предложение Оле Поляковой спонтанно. Он купил драгоценное кольцо и понял, что пора звать артистку замуж. Впрочем, все же мужчина добавляет, что не последнюю роль в этом сыграла теща, которая настаивала на свадьбе.

Оля Полякова с мужем

"Когда я захотел купить ей хорошее кольцо с настоящим бриллиантом, тогда я понял, что я хочу сделать предложение. Купил обручальное кольцо и сразу подарил. Сказал, что уже время. У нас все получилось опять же спонтанно. Нам нужно было быстренько свадьбу делать, потому что теща сказала, что нужно замуж выходить", — признался Буряковский.

Также муж Оли Поляковой прокомментировал их немалую разницу в возрасте, а именно в 16 лет. Бизнесмен говорит, что относится к этому вполне нормально. По его словам, артистка дает ему более современные взгляды на жизнь. Более того, Буряковский признается, что со сверстниками ему и не так интересно, ведь большинство разговоров сводятся к разным болезням.

Оля Полякова с мужем / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Поскольку Оля младше, она мне дала более современные взгляды на жизнь и до сих пор дает. Сейчас уже старшая дочь мне некоторые взгляды объясняет, мне приходится привыкнуть, потому что консерватизм никому не нужен. Очень хорошо быть возле молодых, чувствуешь себя гораздо моложе. Смотрю на своих сверстников, и они все больше о болезнях говорят, поэтому мне с ними не очень интересно", – добавил бизнесмен.

Напомним, что недавно Оля Полякова откровенно рассказала, как переживала непростой период в браке. Исполнительница призналась, как хотела развестись с мужем.

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