Муж Поляковой разнес известных путинистов и разоблачил скандальную правду: "Они проститутки"

Вадим Буряковский / © Youtube/В гостях у Гордона

Муж украинской певицы Оли Поляковой резко высказался об известных путинистах, объяснив, почему их поддержка РФ его не удивила.

Избранник артистки Вадим Буряковский публично прокомментировал поведение российских артистов, которые стали на сторону агрессора. Речь идет о Филиппе Киркорове и Григории Лепсе. По его словам, он давно сформировал собственное мнение о них еще до полномасштабной войны. И этот опыт лишь подтвердил то, что происходит сейчас. Откровенные оценки прозвучали во время интервью на канале Дмитрия Гордона.

«Киркоров — мерзавец! Но очаровательный артист в компании, а так мерзавец вообще. Будет признаваться в любви, а через 5 минут вытрет об тебя ноги», — честно высказался Вадим.

Вадим Буряковский / © Youtube/В гостях у Гордона

Буряковский также вспомнил личное знакомство с Киркоровым, которое состоялось еще во время его гастролей в Киеве. Тогда певец, по его словам, оставил противоречивые впечатления — сочетание публичной харизмы и закулисного высокомерия. Именно поэтому нынешняя позиция артиста его совсем не удивила. Так же Вадим прокомментировал и поведение Лепса.

«Они проститутки все. Киркоров самая яркая, другие просто не такие яркие, но повторяют за ним. Для меня самый большой мерзавец из них — это Лепс. Я его давно знаю лично без шоубизнеса. Я еще ходил к нему на концерты, когда он был рок-певцом и в Киевской консерватории выступал», — добавил он.

Отметим, в публичном пространстве оба артиста неоднократно демонстрировали приверженность политике Кремля. Их заявления и действия вызвали резкую реакцию в Украине и за ее пределами, особенно после начала полномасштабного вторжения.

