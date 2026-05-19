Муж Поляковой сделал обрезание после 50 лет и объяснил почему: "Оле не понравилось"

Вадим Буряковский

Муж украинской певицы Оли Поляковой — бизнесмен Вадим Буряковский — откровенно рассказал о своих еврейских корнях и решении сделать обрезание уже в зрелом возрасте.

По словам Вадима, он много лет откладывал традиционный еврейский обряд, хотя еще в 90-х пообещал духовному наставнику, что когда-то решится на этот шаг. В конце концов бизнесмена убедил ребе — духовный лидер еврейской общины. И уже после 50 лет он осознанно пошел в синагогу делать обрезание.

«Моему старшему брату делали обрезание, и у моего папы было обрезание. А мне его не сделали. Но дали еврейское имя Давид — так звали моего дядю. Обрезание произошло спонтанно. Много лет подряд я приходил на день рождения одного уважаемого мной человека-еврея, и туда также приходил наш ребе. Еще в 90-х годах я пообещал сделать обрезание. Ребе мне все объяснил. Но мы постоянно переносили это, и на том дне рождения ребе сказал, что уже пора. На следующий день я пришел в синагогу, и мне провели эту процедуру», — поделился Вадим в интервью проекту “Менора“.

Муж певицы также признался, что после процедуры почувствовал серьезные внутренние изменения и даже заговорил о духовном переосмыслении. В то же время он честно рассказал и о реакции жены Поляковой.

«Сначала Оле это не понравилось — если говорить о физиологии. После этого я почувствовал себя более счастливым человеком. Такое ощущение, будто Всевышний все-таки заботится обо мне. На душе стало спокойнее. То есть внутренне понимаешь, что то, как ты живешь, тебе предначертано», — признался Вадим.

Также бизнесмен отметил, что гордится своим происхождением и любви к еврейской культуре — этому его научил еще отец.

Кстати, недавно Вадим Буряковский высказался о муже-иностранце своей дочери Маши, который тоже имеет еврейские корни. Бизнесмен даже заговорил о возможном гиюре девушки.

