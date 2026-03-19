Муж Поляковой высказался об их 18-летней разнице в возрасте и как она сказывается: "Это слишком много"

Оля Полякова с мужем

Реклама

Муж украинской певицы Оли Поляковой — бизнесмен Вадим Буряковский — рассказал о последствиях их разницы в возрасте.

В частности, муж звезды вспомнил еще самое начало их романа, который закрутился на его дне рождении. По словам Вадима, еще тогда артистка дала ему понять, что он не старик, как в то время считал сам. И со временем он принял это и начал строить с Олей семью.

«Она мне объяснила, что я не старый. Я начал задумываться, потому что у меня же тоже есть глаза. У меня много друзей, которые влюблялись в молодых и уходили из семей, распадались браки. И когда тебе такая женщина говорит, то чего отказываться», — поделился Вадим в интервью Дмитрию Гордону.

Реклама

Вадим Буряковский

Тем не менее, со временем 18 лет разницы в возрасте все же стала ощутимой. И сегодня Буряковский честно признается, что его жена более современна, чем он.

«Оказалось нормально, но в целом — это многовато. Сейчас уже чувствуется. Она же сейчас молодая. Когда мы только начинали, она смотрела на других артисток и говорила, что там делают старухи. Разница поколений. Она более продвинутая», — объяснил бизнесмен.

Муж Поляковой также ответил на домыслы о том, что звезда может уйти к другому помоложе. Вадим сразу отметил, что в таком случае звезда не станет скрывать от него свои новые отношения. Однако, пока места для ревности он не находит, ведь доверяет возлюбленной.

«Думаю, она об этом скажет. У нас сохранились дружеские отношения в браке. Я ей доверяю и она мне. Если бы я ревновал, то я бы не доверял ей. Надо относиться к этому (молодым поклонникам — прим. ред.), как к работе. Она ревнует. Я же был гусаром раньше. Измен не было. С моей стороны точно, а с ее — не знаю», — с улыбкой добавил Буряковский.

Реклама

Напомним, недавно Оля Полякова после попыток попасть на нацотбор на «Евровидение-2026» высказалась о конкурсе во время войны и нынешнем представителе LELEKA.