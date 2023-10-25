Муж предательницы Регины Тодоренко бьет ее и подсел на кокаин – СМИ

Ведущая-предательница, уроженка Одессы Регина Тодоренко, оставшаяся жить и работать в РФ после полномасштабного вторжения в Украину, сейчас переживает кризис в личной жизни.

Как известно, артистка замужем за российским певцом, экс-участником группы SMASH Владом Топаловым. Как поделился источник, близкий к паре, в последнее время они очень много ссорятся.

В частности, ссоры возникают из-за отсутствия денег. Поскольку на мужа и двух несовершеннолетних детей зарабатывает только Тодоренко, у Топалова же проектов нет.

Регина Тодоренко с Владом Топаловым и их сыном / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Близкие к Тодоренко и Топалова рассказали Oboz.ua, что на фоне кризиса Топалов вернулся к наркотикам и сейчас принимает кокаин. Ранее, еще в начале 2000-х Топалов имел проблемы с наркотическими веществами. Как он сам признавался, его зависимость повлияла на распад группы SMASH.

Регина Тодоренко и Влад Топалов / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Говорят, что артист и семьи не хотел. Чтобы сын одумался, настаивал его отец. Кстати, мужчина родом из Харькова, но много лет назад переехал в Россию, где построил карьеру продюсера и занимался группой SMASH.

Отец обещал Топалову немалое наследство, впрочем сейчас грозится оставить его ни с чем. А во всех бедах Влада его отец винит Тодоренко.

Влад Топалов и Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Также источник из окружения Топалова и Тодоренко рассказал, что артист даже поднимает руку на жену.

Кстати, 19 октября супруги отпраздновали пятую годовщину брака. Тодоренко посвятила этой дате отдельный пост в Instagram, который, кстати, в России запрещен. В нем предательница отметила, что очень гордится мужем, у которого "тернистый и непростой путь".

Отметим, что в 2020 году Регина Тодоренко отличилась заявлением, что жертвы домашнего насилия сами виноваты в том, что мужчины их бьют. Мол, они сами провоцируют мужчин и "ничего не сделали, чтобы их не избивали".

Напомним, месяц назад предательница Регина Тодоренко публично расхвалила российские города в шоу, которое РФ украла у Украины.

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