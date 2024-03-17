Муж Пренткович, после скандала с Мальдивами, намекнул о переезде за границу

Муж блогерши-миллионницы Тани Пренткович, блогер и предприниматель Андрей Гонковский намекнул, что с семьей переезжает за границу.

По крайней мере, на такие мысли фанатов пары натолкнули неоднозначные посты Гонковского в Instagram. В сторис своего фотоблога мужчина поделился, что еще год назад говорил о том, что раньше мечтал жить в других странах, но в 2023-м понял, что хочет быть только в Украине.

После скандала с Мальдивами, в который попал Гонковский, в его адрес и адрес его жены и детей начали сыпаться угрозы. Теперь блогер принял "самое тяжелое решение в жизни" о переезде.

"Январь-февраль этого года все изменили. Но вы все видели.. Я уверен, что моя аудитория видела и понимала, как из моей поездки сделали событие всеукраинского масштаба. Как этой новостью перекрылись коррупционные скандалы и еще "определенные события". И на самом деле все это было бы безразлично, если бы это не трансформировалось в очень конкретные угрозы моей семье. Все это побуждало меня к решению. Мы переезжаем. Пожалуй, одно из самых трудных решений в моей жизни", — написал Гонковский.

Муж Тани Пренткович объявил о переезде / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Речь идет о переезде в пределах Украины, или же семья намерена выехать за границу, блогер не уточнил. Впрочем, поклонников Гонковского на мысль о том, что он хочет выезжать из Украины, натолкнуло то, что он указал, что сначала не хотел ехать из Украины, но скандал с Мальдивами заставил его изменить свое решение.

Муж Тани Пренткович объявил о переезде / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Муж Тани Пренткович объявил о переезде / Фото: instagram.com/gonkovskiy

Блогер также отметил, что понимает, что его решение может многим не понравиться, но оно касается только его и его семьи.

Таня Пренткович с мужем и детьми / Фото: instagram.com/tanyaprentkovych

Напомним, что в январе этого года вокруг семьи Тани Пренткович и Андрея Гонковского разгорелся скандал. Блогер выехал за границу, мотивируя это благотворительной поездкой в Польшу, но отправился к жене с детьми на Мальдивы. Сам Гонковский объяснял ситуацию тем, что когда он уже приехал в Варшаву, организаторы мероприятия сместили дату, чтобы провести больше анонсов, таким образом, у него появились свободные дни. Поэтому он решил не тратить попусту время и провести его с семьей. После этого, говорит Гонковский, он вернулся в Польшу, где собирал 450 тыс. грн на помощь военным.

Тем не менее, скандал не утих. Впоследствии блогер извинился за свою необдуманную поездку. Тем не менее юзеры продолжали его хейтить. Также в адрес блогера и его семьи начали поступать угрозы. Кто-то даже угрожал что-то сделать с детьми блогера.

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