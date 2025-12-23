- Дата публикации
Муж Ребрик в 14-ю годовщину брака восхитил кадрами с их свадьбы и довел до мурашек признанием
Муж звезды вспомнил самые счастливые моменты за этот период.
Украинская актриса Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий празднуют годовщину брака.
23 декабря исполняется ровно 14 лет с момента, когда звезды официально заключили брак. По случаю агатовой свадьбы Андрей решил вспомнить их романтическую историю и растрогал, каким был их путь. В частности, начал с архивных фото со свадьбы, где еще совсем молодые они сказали друг другу «да».
Свои сильные чувства Андрей продемонстрировал также и на других кадрах — фрагментах из разных выпусков проектов, интервью и семейных архивов. Конечно, хореограф порадовал еще и кадрами с их маленькими дочерьми, которые сейчас уже значительно подросли.
«Я благодарен моей судьбе за то, что встретил тебя на своем пути. Ты сделала меня самым счастливым человеком на этой планете. 14 лет как один день. И это только начало. Я люблю тебя. Ты мой воздух, ты моя жизнь. Спасибо, любимая, что ты у меня есть», — растрогал Дикий.
В свою очередь в такой праздничный день Лилия рассказала, что разделить праздник рядом с возлюбленным не получилось. Дело в том, что сейчас артистка активно гастролирует по городам Украины. Тем не менее, даже на расстоянии она нашла теплые слова, чтобы выразить свою любовь Андрею.
«Мы с мужем сейчас в разных городах. Сегодня годовщина нашей свадьбы. 14 лет. Вот так и живем — не всегда рядом, но все равно вместе», — подчеркнула актриса.
В комментариях супругов начали поздравлять звездные коллеги, друзья и поклонники.
«Поздравляем, красавчики!» — Ольга Сумская
Какие вы счастливые. Пусть так будет всегда. Поздравляем вас
До мурашек. Вы очень красивая пара
