Муж Ребрик в 14-ю годовщину брака восхитил кадрами с их свадьбы и довел до мурашек признанием

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Украинская актриса Лилия Ребрик и ее муж, хореограф Андрей Дикий празднуют годовщину брака.

23 декабря исполняется ровно 14 лет с момента, когда звезды официально заключили брак. По случаю агатовой свадьбы Андрей решил вспомнить их романтическую историю и растрогал, каким был их путь. В частности, начал с архивных фото со свадьбы, где еще совсем молодые они сказали друг другу «да».

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Свои сильные чувства Андрей продемонстрировал также и на других кадрах — фрагментах из разных выпусков проектов, интервью и семейных архивов. Конечно, хореограф порадовал еще и кадрами с их маленькими дочерьми, которые сейчас уже значительно подросли.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

«Я благодарен моей судьбе за то, что встретил тебя на своем пути. Ты сделала меня самым счастливым человеком на этой планете. 14 лет как один день. И это только начало. Я люблю тебя. Ты мой воздух, ты моя жизнь. Спасибо, любимая, что ты у меня есть», — растрогал Дикий.

В свою очередь в такой праздничный день Лилия рассказала, что разделить праздник рядом с возлюбленным не получилось. Дело в том, что сейчас артистка активно гастролирует по городам Украины. Тем не менее, даже на расстоянии она нашла теплые слова, чтобы выразить свою любовь Андрею.

«Мы с мужем сейчас в разных городах. Сегодня годовщина нашей свадьбы. 14 лет. Вот так и живем — не всегда рядом, но все равно вместе», — подчеркнула актриса.

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

В комментариях супругов начали поздравлять звездные коллеги, друзья и поклонники.

«Поздравляем, красавчики!» — Ольга Сумская

Какие вы счастливые. Пусть так будет всегда. Поздравляем вас

До мурашек. Вы очень красивая пара

