Муж Русланы Писанки о возвращении в Украину: "Скоро будем дома"

Муж актрисы и ведущей Русланы Писанки Игорь Исаков сообщил, как продвигаются дела с его возвращением с прахом звезды в Украину.

Муж Русланы Писанки, которая умерла 19 июля, Игорь Исаков рассказал, когда планирует возвращаться в Украину, чтобы похоронить звезду.

По словам Игоря, он завершает вопрос со всеми необходимыми документами и уже скоро приедет домой. Об этом Исаков рассказал на своей странице в Facebook:

"Вот такие у нас дела сегодня. Был в нашем консульстве сегодня... Спасибо работникам за помощь и оперативность. Так что уже понимание, что почти все сделано. Осталась одна маленькая, но важная бумажка. Скоро будем дома", — сообщил Исаков.

Руслана Пысанка с мужем / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Напомним, что 2 августа с Русланой Писанкой простились в городе Кайзерслаутерн, Германия. Как известно, именно в Германии звезда провела последние дни. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию, где лечила рак.

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