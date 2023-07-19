Муж Русланы Писанки показал часть их дома, который сгорел после смерти звезды

Сегодня, 19 июля, год, как не стало ведущей и актрисы Русланы Писанки.

В новой рубрике "Сніданку з 1+1" под названием "ЖВЛ представляє" вдовец звезды Игорь Исаков рассказал, как для него прошел этот непростой год.

Сердце Русланы Писанки остановилось год назад в Германии на 57-м году жизни. Муж артистки признался, что после ее смерти стал жить уединенно и пытается привыкнуть к тому, что его любимой больше нет.

"Я первые дни мечтал, что где-то есть какое-то письмо, где Руся что-то мне написала. К сожалению, вообще ничего подобного, потому что настолько была оптимистка моя Руся, что даже каких-то мыслей, что будет что-то не хорошо не было", – рассказал вдовец знаменитости.

Руслана Пысанка с мужем

Исаков признался, что он до сих пор мысленно советуется со своей Русей, особенно когда пришлось восстанавливать разрушенную огнем часть их дома:

Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова

Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова

Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова

"После всех этих обстрелов были значительные колебания электроэнергии. У меня случился пожар, выгорела наша гончарная мастерская. Я все время задаю себе такой вопрос: "Понравилась бы Русе эта часть, которая сейчас появилась в нашем доме?". И немного даже собой горжусь, что думаю, что Русе понравилось бы это место даже больше, чем то, что было раньше", – рассказал Исаков.

Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова

Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова

Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова

Сейчас мужчина в доме живет сам и все свое время посвящает восстановлению их двора. Игорь Исаков поделился, что из соцсетей он тоже ушел, потому что сейчас у него такой период. Мужчина говорит, через год после смерти любимой пытается отпускать ее из своих мыслей, но признается, пока это не удается:

"Уверен, что она бы точно не хотела чтобы плакали. Да, я продолжаю жить. Но такого рецепта, как это все отпустить и снова начать как-то полноценно жить – его нет. Наверное, время. Надо ждать", – поделился Исаков.

Руслана Пысанка с мужем

Напомним, ранее муж Русланы Писанки рассказывал, как в первые дни полномасштабной войны повез жену в Германию и как узнал, что у нее онкология. Незадолго до масштабного вторжения во время спектакля Писанка сломала ногу. Когда артистка проходила обследование в Германии, у нее был обнаружен рак.

Читайте также: