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Муж Русланы Писанки показал часть их дома, который сгорел после смерти звезды

Муж Русланы Писанки показал часть их дома, который сгорел после смерти звезды

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
2090
Время на прочтение
2 мин
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Муж Русланы Писанки показал часть их дома, который сгорел после смерти звезды

Игорь Исаков и Руслана Пысанка

Прошел год, как не стало ведущей Русланы Писанки.

Сегодня, 19 июля, год, как не стало ведущей и актрисы Русланы Писанки.

В новой рубрике "Сніданку з 1+1" под названием "ЖВЛ представляє" вдовец звезды Игорь Исаков рассказал, как для него прошел этот непростой год.

Сердце Русланы Писанки остановилось год назад в Германии на 57-м году жизни. Муж артистки признался, что после ее смерти стал жить уединенно и пытается привыкнуть к тому, что его любимой больше нет.

"Я первые дни мечтал, что где-то есть какое-то письмо, где Руся что-то мне написала. К сожалению, вообще ничего подобного, потому что настолько была оптимистка моя Руся, что даже каких-то мыслей, что будет что-то не хорошо не было", – рассказал вдовец знаменитости.

Руслана Пысанка с мужем / ©
Руслана Пысанка с мужем

Исаков признался, что он до сих пор мысленно советуется со своей Русей, особенно когда пришлось восстанавливать разрушенную огнем часть их дома:

Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова / ©
Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова
Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова / ©
Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова
Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова / ©
Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова

"После всех этих обстрелов были значительные колебания электроэнергии. У меня случился пожар, выгорела наша гончарная мастерская. Я все время задаю себе такой вопрос: "Понравилась бы Русе эта часть, которая сейчас появилась в нашем доме?". И немного даже собой горжусь, что думаю, что Русе понравилось бы это место даже больше, чем то, что было раньше", – рассказал Исаков.

Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова / ©
Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова
Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова / ©
Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова
Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова / ©
Дом Русланы Писанки и Игоря Исакова

Сейчас мужчина в доме живет сам и все свое время посвящает восстановлению их двора. Игорь Исаков поделился, что из соцсетей он тоже ушел, потому что сейчас у него такой период. Мужчина говорит, через год после смерти любимой пытается отпускать ее из своих мыслей, но признается, пока это не удается:

"Уверен, что она бы точно не хотела чтобы плакали. Да, я продолжаю жить. Но такого рецепта, как это все отпустить и снова начать как-то полноценно жить – его нет. Наверное, время. Надо ждать", – поделился Исаков.

Руслана Пысанка с мужем / ©
Руслана Пысанка с мужем

Напомним, ранее муж Русланы Писанки рассказывал, как в первые дни полномасштабной войны повез жену в Германию и как узнал, что у нее онкология. Незадолго до масштабного вторжения во время спектакля Писанка сломала ногу. Когда артистка проходила обследование в Германии, у нее был обнаружен рак.

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Дата публикации
Просмотры
2090
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