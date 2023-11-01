Муж Русланы Писанки рассказал, почему перезахоронил прах жены: "Мне приснился сон"

Муж умершей актрисы и ведущей Русланы Писанки, Игорь Исаков признался, что повлияло на его решение перезахоронить прах жены.

Исаков признался, что после похорон возлюбленной не находил себе места. Его преследовали мысли о том, что душа жены все еще не обрела покоя. А незадолго после похорон вдовцу артистки приснился неспокойный сон, в котором он встретился с умершими женой и своей тещей:

"Мне приснился сон: я, Руслана и ее мама – куда-то едем в машине. И так им хорошо вдвоем, смеялись. Проснулся и подумал: наверное надо, чтобы вся семья была вместе", – сказал Игорь, пишет oboz.ua

Руслана Писанка с мужем Игорем Исаковым

Это послужило идеей для перезахоронения праха Русланы и ее мамы из крипт Свято-Преображенского собора ближе к их родным. Следовательно, на Берковецком кладбище в Киеве теперь покоятся Руслана, ее мама, папа и брат.

"Вот сейчас, когда она вместе с родными, мне спокойно, отлегло на душе", – с облегчением сказал муж Писанки.

Руслана Писанка с мужем

К тому же, по словам Игоря, было все так, "словно напоказ", а Руслана не была поклонницей такого образа жизни.

"Когда-то Руся говорила: "Мы, как обезьянки на сцене – на осмотр публики". И такое чувство было у меня: Русичка не с нами уже второй год – а покоя ей будто нет. Меня это очень угнетало", – прокомментировал Исаков.

Руслана Писанка с мужем / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Игорь уже заказал памятник на новое место захоронения, однако "без пафоса", как и хотела артистка при жизни. Также мужчина надеется на приезд митрополита Александра со службой по окончании установления памятника:

"Мечтаю, чтобы в этот день приехал на кладбище священник, которого она очень уважала. Митрополит Александр настолько проникся в свое время нами: освящал дом, общались много. Договорились, что если будет время, то проведет службу на ее могиле рядом с родными – папой, мамой и братом", – рассказал муж Писанки.

Напомним, что недавно скончалась звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри. Его экс-избранница отреагировала на новость о внезапной смерти актера и поделилась воспоминаниями о бывшем возлюбленном.

Читайте также: