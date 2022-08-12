Муж Русланы Писанки вернулся в Украину и с заплаканными глазами показал своего "Хатико"

Так, муж Русланы Писанки, которой не стало 19 июля, Игорь Исаков на странице Facebook поделился с поклонниками кадром, который, вероятно, был сделан уже дома в Киеве.

В соцсети Игорь опубликовал фотографию, на которой изображен в комнате, а на руках держит их с Русланой домашнего любимца: "Кот, который ждал. Он невероятный.. наш Хатико", — подписал фото Игорь.

Муж Русланы Писанки

В свою очередь, поклонники Русланы Писанки выразили соболезнования и слова поддержки Игорю, поскольку на фото видны его очень грустные и уставшие от слез глаза: "Игорь, держитесь, жаль, очень жаль", "Дождался хозяина, но не хозяйку, очень грустно", " Игорь, сил вам снова зажечь глаза", "Игорь, ты такой грустный. Это очень тяжело пережить, такое горе, но надо держаться! Потому что жизнь продолжается! Крепись и верь в чудо, она обязательно будет!".

Пока вдовец Русланы не сообщал, когда в Киеве состоится захоронение и прощание с Русланой Писанкой.

Напомним, что 2 августа с Русланой Писанкой простились в городе Кайзерслаутерн, Германия. Как известно, именно в Германии звезда провела последние дни. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину Писанка уехала в Германию, где лечила рак.

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