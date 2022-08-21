Муж Русланы Писанки впервые рассказал, как узнал, что у нее рак: "Она сказала, что у нее опухоль"

Муж Русланы Писанки Игорь Исаков рассказал, что когда артистка уехала в Германию, они еще не знали о том, что у нее рак.

В комментарии журналисту ТСН.ua Игорь Исаков поделился, что когда Руслана уже находилась в Германии, то позвонила по телефону мужу и сообщила ему печальную новость. Однако когда артистка говорила об этом, она была совершенно спокойна.

"Я узнал, что у нее рак, по телефону. Стоял в пробке, как раз ехал оформлял документы мамы Руси, потому что она незадолго до этого умерла. Я стоял в пробке, Руся позвонила по телефону, таким спокойным, абсолютно спокойным голосом сказала: "Игорь, ты должен знать, – у меня опухоль", – вспомнил Исаков.

Руслана Пысанка с мужем / Фото: instagram.com/pisankaruslana

По словам вдовца Писанки, даже чувствуя себя нехорошо, проходя химию, она умудрялась поддерживать своих подружек, которые ей жаловались на жизнь:

"Вам маленький пример. Когда она лежала, даже после химии, было не очень хорошо, звонили какие-то подруги, жаловались на свою жизнь, она их по телефону успокаивала, что все хорошо, успокойтесь, все будет хорошо. Вот вам пример… Понятно, что в глубине души где-то там она молилась, но все равно… На вид она всегда была улыбчивая, всегда в хорошем настроении", — рассказал Исаков.

Руслана Пысанка / Фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Относительно того, почему семья решила, что Писанка поедет именно в Германию, Исаков сказал, что так распорядилась судьба:

"Мы когда убегали, мы еще не знали, куда мы поедем. В Германии живет кум, который помог нам на первых этапах. Когда она приехала, она еще была на инвалидной коляске, у нее был перелом ноги. Ее там встретили, отвезли к друзьям. Потом была длинная дорога, в Германии, все эти переводы, легализация и так далее. Так что мы не выбирали специально, так случилось", — прокомментировал муж Писанки.

Незадолго до войны Руслана Пысанка сломала ногу, упав на сцене во время представления / Фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1

Как известно, сегодня, 21 августа, в Киеве проходит прощание с выдающейся украинской актрисой и ведущей Русланой Писанкой. В последний путь звезду провожают в Спасо-Преображенском соборе. Как поделился муж артистки, сегодня похорон не будет, только отпевание. Поскольку еще решаются некоторые вопросы. Как мы писали ранее, Руслану Писанку похоронят на Байковом кладбище.

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