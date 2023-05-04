Муж Русланы Писанки вспомнил, как вез ее в Германию и как узнал, что у нее неизлечимый рак

Муж актрисы и ведущей Русланы Писанки – Игорь Исаков – вспомнил, как вез жену на лечение в Германию и как узнал, что у нее неизлечимый рак.

В программе ЖВЛ вдовец рассказал, как началась полномасштабная война, они находились дома. Боевые действия велись совсем рядом с их домом. Игорь Исаков волновался за жену и тещу, у которой тоже был рак, поэтому решил вывезти их. Руслану муж отправил на лечение в Германию, ведь у нее был серьезный перелом ноги. Тем временем он с тещей уехал на запад Украины. Когда Исаков вернулся домой, мама Русланы Писанки умерла.

Руслана Писанка с мужем

"Говорю: "Русь, смотри, мы не знаем, что здесь будет. У тебя сломана нога и очень сложный перелом. Давай, говорю, тебя отправим хоть куда-нибудь". Я ее уговорил, слава Богу, у нас были загранпаспорта с собой. Я сказал, что в Германию было бы неплохо, потому что там в Руси кум живет. И я повез Русю на границу с Румынией. Она уехала без вещей, налегке, с одним пакетиком, ходунками и на инвалидной коляске. Это было что-то страшное", — вспомнил муж Русланы.

Однако впоследствии Игорь узнал страшную новость – у его жены рак. Правда, Руслана успокаивала его и говорила, что непременно поправится. Мужчина был убежден, что все будет хорошо. Даже когда в документах Игорь прочитал, что болезнь жены неизлечима, все равно надеялся на лучшее.

Руслана Писанка с мужем / Фото: instagram.com/pisankaruslana

"Говорит: "Игорюша, не волнуйся. Все хорошо, но у меня опухоль. Врачи сказали, что все операбельно, поэтому мы все сделаем, все будет хорошо". Я насколько поверил ее словам, что когда пришел документ с ее диагнозом для того, чтобы я мог поехать к ней, я читал, что это уже было "палеативное лечение ". Я не хотел понимать этого, я настолько верил Русе", – вспомнил Игорь.

Мужчина вспоминает, что Руслана была полна оптимизма и даже строила планы на будущее.

"Когда собирался ехать к ней, она мне прислала огромный список. Это и мультиварка, и сковородки, и бокалы. Она попросила привезти ей все парики. И к сожалению, все эти парики ей понадобились. Мне пришлось подстригать Русю. Это был такой момент очень неприятный", — поделился Исаков.

Как без Русланы Писанки живет ее муж Игорь Исаков

Напомним, Русланы Писанки не стали 19 июля 2022 года в Германии. Жизнь ведущей забрал рак. Прощание с Русланой прошло 21 августа прошлого года в Спасо-Преображенском соборе. Прах ведущей похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

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