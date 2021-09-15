Муж Саши Пустовит отреагировал на ее скандальное интервью: "Детектор лжи сгорел бы"

Игорь Пустовит заявил, что его экс-возлюбленная наврала.

Муж популярной блогерши и бизнесвумен Саши Бо, блогер Игорь Пустовит отреагировал на ее скандальное интервью об их отношениях и разводе.

Так, в Instagram-stories он написал отзыв после просмотра видео. Игорь заявил, что его экс-возлюбленная наврала.

"Сыграно и смонтировано красиво, со всеми вырванными из контекста вставками, с искажением фактов, с выдумками и украшениями, со слезами, чтобы персонажа еще и стало жалко. По всем канонам мести и уничтожения бывшего, которому удалось выжить. Я, на данный момент, останусь без комментариев, дам время вам насладиться моим унижением, а оно действительно получилось вкусное. Только вот любой детектор лжи просто сгорел бы от перегрузки, если бы он там присутствовал", — написал он.

instagram.com/pustovit

Напомним, на днях Instagram-блогерша Саша Пустовит шокировала подробностями жизни с мужем Игорем, с которым разводится. Так, она рассказала, что бывший возлюбленный издевался над ней морально и шантажировал рассказать о булимии и туберкулезе. Пустовит заявила, что муж даже желал ей умереть от рака желудка. Бывшие делят имущество.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку