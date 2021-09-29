Муж Сумской вспомнил, как развелся с первой женой и отвоевывал любимую у Паперного

Также артист вспомнил, как у Ольги Сумской случился выкидыш.

Заслуженный артист Украины, актер Виталий Борисюк рассказал историю отношений со своей звездной супругой Ольгой Сумской.

Так, будущие супруги познакомились, когда Виталий был на третьем курсе обучения в Карпенко-Карого. Тогда он был помолвлен с другой девушкой по имени Жанна. Об этом говорится в программе ЖВЛ.

Однако, их история любви продолжалась недолго. На праздновании Нового года к паре пришли однокурсники Борисюка. Один из театралов пришел в компании Сумской.

Ольга Сумская и Евгений Паперный / Архів

"Тогда я встретился с Олей. И она, кстати, забрасывает сейчас: "Ой, какой ты был внимателен к своей Жанне. Чего ты ко мне не приставал?". Я говорю: "Понимаешь, ты была дочь народных артистов, не решился к тебе подкат делать", — вспомнил знаменитость.

Храбрости парень набрался впоследствии, когда развелся с первой женой Жанной. А Сумская это время была уже беременная от своего мужа — старшего на 16 лет актера Евгения Паперного. Пикантности добавлял еще тот факт, что участники любовного треугольника сошлись на одной сцене.

"Мы играли жених-невеста. А Евгений Паперный играл чувака, который похищал мою невесту. В жизни все наоборот", — отметил он.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska

На мужской разговор молодой Борисюк двинулся прямо к Паперному домой.

"Это было два часа ночи. Я приехал и решил уже определить наши отношения. "Я сейчас пойду возьму топор", — говорил он. Я стоял на этаже перед дверью. Сказал, что так и так, все равно она будет со мной. Анализируя сейчас, уже сколько лет прошло, ну идиот, придурок... Куда? Что ты?" — прокомментировал Виталий.

Однако, его наглость возобладала. Хотя и Паперный отпускал Ольгу Сумскую не без скандала.

"Когда мы уже расходились, я помню на кухне мне было сказано: "Ну ты и козел". Думаю: "Твою мать" и я как залепил, она и улетела. У нее следует затем был. Она тоналку накладывала", — вспоминал Паперный.

Вскоре влюбленные поженились.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska

С тех пор Виталий, наученный собственным опытом, ревностно оберегает от поклонников красавицу-жену. Как на сцене, так и вне ее.

"Иногда на каких-то мероприятиях, где там очень состоятельные люди, позволяют под этим делом к Оле там... Я так неудержим, могу ударить. А чего он лезет ниже талии рукой? Я могу ему ее сломать", — заявил актер.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska

Хотя и намекает, что за 25 лет в браке всем руки обломать не успел. Признается, доходило чуть ли не до развода. Клеем, который скрепил любовь, стало ожидание второго ребенка. Хотя и тогда они не знали, какой ценой заплатят за счастье. В 1993 году Ольга снималась сразу в трех проектах. Из-за истощения беременность сыном оборвалась.

"Это был трагический момент. Сейчас бы уже бегал и был бы взрослый. Кстати, с Аней у нас должна была произойти та же ситуация. Оля на сохранение легла. Аня родилась преждевременно. У Оли давление 220 подскочило, говорят: "Все, будем рожать". Оля потеряла два литра крови во время родов Ани. Два литра", — вспомнил он.

instagram.com/olgasumska

instagram.com/olgasumska

К счастью, тогда народная артистка смогла восстановить и физические силы, и блестящую карьеру. Сейчас супруги успешно гастролируют со спектаклями. А интересно то, что под руководством того же Паперного. Сейчас, говорит Виталий, они с Евгением в хороших творческих отношений.

Несмотря на испытания судьбы Ольга и Виталий счастливы вместе. Более того, летом звездная пара заслуженного и народной пышно отпраздновала серебряную свадьбу.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / instagram.com/olgasumska

Единственное, о чем жалеет, признается Виталий, что за четверть века в браке так и не удалось родить на свет потомство, которое гордо продолжил бы род Борисюков.

Напомним, не так давно Ольга Сумская похвасталась подарками на юбилей от бывшего и нынешнего мужа. Летом звезда отпраздновала 55-летие.

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