Муж Свитолиной показался с 3-летней дочкой в костюмах супергероев и растрогал их разговором

Элина Свитолина с мужем

Муж украинской теннисистки Элины Свитолиной показался с 3-летней дочкой в супергеройских костюмах и растрогал их разговором.

В частности, французский теннисист Гаэль Монфис опубликовал фото с маленькой Скай в Instagram. На снимке мужчина позировал в костюме Черной Пантеры, а его дочь предстала в образе Человека-паука. Оказывается, они перевоплотились в супергероев Marvel не просто так - это предложила именно Скай.

Как говорит Гаэль Монфис, он завершает теннисную карьеру. Но перед этим его ждет последний сезон. Прежде чем папа отправился работать, маленькая Скай предложила ему перед этим стать супергероями. По словам спортсмена, эти образы всегда будут с ним в сердце.

Муж и дочь Элины Свитолиной в костюмах супергероев

"Прежде чем я ушел, моя дочь сказала мне: "Папа, а что, если бы мы надели маски и стали супергероями?". Она в своей маске Человека-паука, я в своей маске Черной Пантеры. Потому что в ее глазах я всегда буду героем. И потому что через ее глаза мы можем вместе смотреть на мир. Я иду с этой невидимой маской на сердце. С гордостью. С благодарностью. С любовью. Последний сезон. Для нее. Для меня", - отметил спортсмен.

К слову, Элина Свитолина и Гаэль Монфис начали встречаться в 2018 году. Уже в 2021-м пара обручилась и в том же году сыграла свадьбу. Через год у пары родилась первенец - дочь Скай.

