Муж Тони Матвиенко показал их семейный отпуск в сказочном месте и поздравил дочь с юбилеем
Маленькая Нина празднует 10-летие.
Украинский музыкант Арсен Мирзоян рассказал о празднике в семье.
Сегодня, 15 января, дочь музыканта и певицы Тони Матвиенко — Нина — празднует день рождения. Девочке исполнилось 10 лет. По случаю праздника звездный отец показал их недавний отдых в заснеженных Карпатах. Там все семейство провело замечательные дни за разнообразными развлечениями. В частности, прогуливалось по полонинам, лепило снеговиков и даже пробовало экстремальные развлечения.
Отдельно Арсен посвятил своей маленькой имениннице пост. Музыкант искренне пожелал Нине исследовать этот мир без каких-либо ограничений и одновременно пообещал оберегать ее вместе с мамой.
«Сегодня нашему с Тоней Матвиенко солнышку, нашей снежинке 10 лет. И наша миссия оберегать ее детство. Воображаемый мир. Ее жизнь — это еще игра. Поэтому играй без правил, восхищайся, удивляйся и удивляйся!
Наполняйся светом и любовью! Папа и мама — твои два крыла. P.S. Мы усвоили — снег не холодный, он белый и пушистый», — восхитил музыкант.
