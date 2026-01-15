Муж Тони Матвиенко показал их семейный отпуск в сказочном месте и поздравил дочь с юбилеем

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Украинский музыкант Арсен Мирзоян рассказал о празднике в семье.

Сегодня, 15 января, дочь музыканта и певицы Тони Матвиенко — Нина — празднует день рождения. Девочке исполнилось 10 лет. По случаю праздника звездный отец показал их недавний отдых в заснеженных Карпатах. Там все семейство провело замечательные дни за разнообразными развлечениями. В частности, прогуливалось по полонинам, лепило снеговиков и даже пробовало экстремальные развлечения.

Тоня Матвиенко с дочерью / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мирзоян с дочерью / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мирзоян с дочерью / © instagram.com/arsen_mirzoian

Отдельно Арсен посвятил своей маленькой имениннице пост. Музыкант искренне пожелал Нине исследовать этот мир без каких-либо ограничений и одновременно пообещал оберегать ее вместе с мамой.

«Сегодня нашему с Тоней Матвиенко солнышку, нашей снежинке 10 лет. И наша миссия оберегать ее детство. Воображаемый мир. Ее жизнь — это еще игра. Поэтому играй без правил, восхищайся, удивляйся и удивляйся!

Наполняйся светом и любовью! Папа и мама — твои два крыла. P.S. Мы усвоили — снег не холодный, он белый и пушистый», — восхитил музыкант.

Дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Дочь Арсена Мирзояна и Тони Матвиенко / © instagram.com/arsen_mirzoian

