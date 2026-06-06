Муж Тони Матвиенко признался, готов ли он к мобилизации и сколько ежемесячно направляет на ВСУ

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян / © instagram.com/tonya_matvienko

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Украинский певец Арсен Мирзоян откровенно поделился деталями своей волонтерской деятельности с женой Тоней Матвиенко и раскрыл собственное отношение к возможной мобилизации.

Как рассказал Мирзоян, его деятельность сегодня фактически сочетает творчество и постоянную помощь фронту. В среднем супруги ежемесячно направляют около миллиона гривен на нужды Вооруженных сил Украины. Речь идет не о разовых акциях, а о системной поддержке, которая стала неотъемлемой частью их жизни.

По словам артиста, каждый публичный концерт для него фактически равен донату, ведь все средства сразу направляются на закрытие запросов военных. Он объясняет, что слушатели, которые приходят на выступление, автоматически приобщаются к помощи армии. Более того, во время частных выступлений вопрос гонорара нередко звучит совсем по-другому — в формате конкретных потребностей, например, купить пикап.

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«В среднем от нашей семьи — миллион гривен в месяц. Сам удивляюсь каждый раз, как нам это удается, потому что средний чек доната падает. Но радуюсь, что есть доверие и ты не опускаешь руки, двигаешься вперед», — признается Мирзоян на проекте "Моя история".

Арсен Мирзоян с украинскими защитниками / © instagram.com/arsen_mirzoian

Отдельно артист высказался и по теме мобилизации. Он не исключает для себя такой возможности, однако убежден: каждый должен быть максимально эффективным там, где приносит наибольшую пользу. По его мнению, даже в случае службы он продолжал бы выполнять похожие функции — коммуникационные, организационные и волонтерские, но уже в пределах одного подразделения.

«Будет определенная функция, которую на тебя возложат. В строю ты должен быть эффективным. И если я попаду в какое-то конкретное подразделение, то буду заниматься тем же, но просто в рамках одного подразделения. А сейчас же у меня есть возможность помогать многим подразделениям, находиться с ними там, на позициях», — пояснил звезда.

Мирзоян также вспомнил период начала полномасштабного вторжения, когда полностью переосмыслил свою идентичность. Тогда он почти не воспринимал себя как артиста, ведь главным приоритетом стало волонтерство и помощь военным.

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Напомним, недавно музыкант и военный Коля Серга высмеял попытку путиниста Сергея Безрукова повторить успех украинского «Культурного десанта».

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