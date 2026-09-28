Муж Тони Матвиенко прокомментировал помолвку 27-летней дочери певицы и ее выезд за границу

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко со старшей дочерью

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Украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал помолвку старшей дочери жены, артистки Тони Матвиенко.

27-летняя Ульяна выходит замуж. Бойфренд сделал предложение девушке в Германии, где они сейчас живут. Арсен Мирзоян говорит, что это действительно отличная новость. Поскольку дочь Тони Матвиенко сейчас находится за границей, то помолвка — это понимание, что рядом есть человек, на которого можно положиться.

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«Где бы она ни была, но человеку на чужбине всегда сложно. Но сама ситуация, что рядом есть человек, тем более который сделал ей предложение, то соответственно должны как-то ощущаться опора и надежное плечо!» — говорит музыкант на проекте «Тур зірками».

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Старшая дочь Тони Матвиенко Ульяна / © instagram.com/tonya_matvienko

Арсен Мирзоян также прокомментировал выезд Ульяны за границу. Исполнитель убежден, что это отличная возможность. В частности, если есть силы, время и желание попробовать, то почему бы не воспользоваться этим шансом.

«Я никого, никогда, ни в чем не убеждал, если это действительно не какая-то роковая ошибка. Если ты молод, у тебя есть на это какие-то планы, есть время что-то делать. Вот когда не делать — это плохо. А если у тебя есть время что-либо делать, даже если это будет ошибочное решение, но у тебя есть время попробовать, почувствовать, получить этот опыт», — прокомментировал артист.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко откровенно прокомментировала отношения с Арсеном Мирзояном. Артистка вспомнила случай, который едва не уничтожил их брак.

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