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Муж Тони Матвиенко прокомментировал помолвку 27-летней дочери певицы и ее выезд за границу
Старшая дочь Тони Матвиенко выходит замуж. Арсен Мирзоян прокомментировал радостную новость.
Украинский певец Арсен Мирзоян прокомментировал помолвку старшей дочери жены, артистки Тони Матвиенко.
27-летняя Ульяна выходит замуж. Бойфренд сделал предложение девушке в Германии, где они сейчас живут. Арсен Мирзоян говорит, что это действительно отличная новость. Поскольку дочь Тони Матвиенко сейчас находится за границей, то помолвка — это понимание, что рядом есть человек, на которого можно положиться.
«Где бы она ни была, но человеку на чужбине всегда сложно. Но сама ситуация, что рядом есть человек, тем более который сделал ей предложение, то соответственно должны как-то ощущаться опора и надежное плечо!» — говорит музыкант на проекте «Тур зірками».
Арсен Мирзоян также прокомментировал выезд Ульяны за границу. Исполнитель убежден, что это отличная возможность. В частности, если есть силы, время и желание попробовать, то почему бы не воспользоваться этим шансом.
«Я никого, никогда, ни в чем не убеждал, если это действительно не какая-то роковая ошибка. Если ты молод, у тебя есть на это какие-то планы, есть время что-то делать. Вот когда не делать — это плохо. А если у тебя есть время что-либо делать, даже если это будет ошибочное решение, но у тебя есть время попробовать, почувствовать, получить этот опыт», — прокомментировал артист.
Напомним, недавно Тоня Матвиенко откровенно прокомментировала отношения с Арсеном Мирзояном. Артистка вспомнила случай, который едва не уничтожил их брак.