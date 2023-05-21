Муж Тринчер впервые рассказал о психическом расстройстве: "Никогда не знаешь, когда эта х*ня произойдет"

Александр Волошин назвал свой диагноз.
Муж певицы Анны Тринчер — блогер Александр Волошин — шокировал поклонников новостью.
Звезда Сети в Instagram-stories признался, что у него есть проблемы с психическим здоровьем. У блогера диагностировали тревожное расстройство.
"Хочу начать вести дневник человека, которому поставили диагноз тревожное расстройство. Я думаю, что это будет полезно кому-то или сейчас, или в будущем. Никогда не знаешь, когда эта ху*ня произойдет с тобой, как, например, у меня. Я был вполне психически здоровым человеком, а сейчас такая х*рня, поэтому буду рассказывать", — поделился муж Анны Тринчер.
Александр Волошин рассказал, что уже начал проходить курс лечения и принимать антидепрессанты. Правда, пока для блогера это необычно. В частности, знаменитость странно чувствует себя под антидепрессантами.
"Начал пить антидепрессанты, сейчас чувствую себя лучше, тревоги почти не чувствовал. Счастье даже немного чувствовал, совсем капельку, с момента какого-то. Это прикольно, давно такого не ощущал. Меня размазало очень сильно, то есть был я в состоянии вроде бы алкогольного опьянения, у меня картинка немного размыта, немного тошнит. Я надеюсь, что это из-за непривычки", — описал свои ощущения блогер.
Напомним, недавно Александр Волошин рассказал о своем заработке. Также блогер признался, как они с супругой распределили семейный бюджет.
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