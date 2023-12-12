Муж тяжелобольной Екатерины Тышкевич рассказал об улучшении состояния жены: "Ее вывели из сна"

Муж актрисы Екатерины Тишкевич – актер Валентин Томусяк – поделился хорошими новостями от врачей о состоянии здоровья его жены.

Актриса, которая сейчас в тяжелом состоянии находится в реанимации, понемногу начинает восстанавливаться. Однако это только начало сложного и долгого пути. Об этом сообщил муж знаменитости в своем фотоблоге.

"Вышли врачи и сказали, что сегодня (11 декабря – прим. ред.) наконец-то прослеживается положительная динамика. Они нашли хоть какую-то опору. Состояние Кати все еще тяжелое. Путь еще долгий. Но слава Богу, положительная динамика есть", - отметил муж тяжелобольной актрисы.

Муж Екатерины Тишкевич / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

В частности, Екатерину вывели из медикаментозного сна. Она начала дышать самостоятельно. Для облегчения процесса ей надели кислородную маску.

"Сейчас ее вывели из сна, чтобы посмотреть, как она может дышать самостоятельно. Она начала дышать и наконец ей убрали трубку изо рта и надели кислородную маску", - добавил Валентин.

Несмотря на такие улучшения в физическом состоянии актрисы, ее эмоционально психологическое состояние остается довольно тяжелым.

Муж Екатерины Ташкевич рассказал о состоянии жены / Фото: instagram.com/t.o.m.u.s.y.a.k

Напомним, актриса Екатерина Ташкевич больше недели находится в тяжелом состоянии в реанимации. После продолжительных жалоб на частые головные боли у нее обнаружили сепсис. Рядом всегда находится ее муж. Именно он показал первые кадры из реанимации и рассказал, как поддержать его жену.

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