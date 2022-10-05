Муж убитой Галины Хатчинс и Болдуин достигли мирного согласия: чем закончилось дело против актера

Дело против Алека Болдуина, который во время съемок фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, будет закрыто. Семья погибшей достигла мирного согласия с актером.

Муж оператора-украинки Галины Хатчинс, погибшей на съемках фильма "Ржавчина", и голливудский актер Алек Болдуин достигли мирного согласия.

Как сообщил адвокат актера, Мэтью Хатчинс стал исполнительным продюсером ленты и получит часть прибыли от проката. Съемки фильма продолжат в 2023 году.

Тем временем дело против знаменитости, которое в феврале подал в суд муж Галины, будет закрыто.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

"Съемки "Ржавчины", исполнительным продюсером которых я теперь буду, возобновятся в январе 2023 года. Я не заинтересован во взаимных обвинениях или приписывании вины (продюсерам или мистеру Болдуину). Все мы считаем, что смерть Галины стала ужасным несчастным случаем. Я благодарен, что продюсеры и развлекательное сообщество собрались вместе, чтобы отдать дань последней работе Галины", — сказал Хатчинс в заявлении, пишет CNN.

Галина Хатчинс с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mhutchins777

Напомним, 21 октября прошлого года голливудский актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуза. Со своей стороны Болдуин заявил, что он направил пистолет на Хатчинс по указанию, но оружие выстрелило без нажатия на курок.

Тем временем семья оператора-украинки Галины Хатчинс подала в суд на Алека Болдуина.

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