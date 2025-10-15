Муж Виталины Библив восхитил их редким фото и нежно поздравил актрису с важным праздником

Виталина Библив / © facebook.com/vitalina.bibliv

Известная украинская актриса Виталина Библив 15 октября празднует день рождения.

Более того, в этом году у знаменитости еще и юбилей. Артистке исполняется 45 лет. Одним из первых актрису поздравил ее любимый муж Владимир Садовничий. Он опубликовал романтическое селфи с Виталиной Библив. На снимке актриса мило улыбалась и держалась за плечо избранника, пока тот делал фото.

Владимир Садовничий обратился к артистке и отметил, что она - его "Ангел-хранитель". Он пожелал возлюбленной, пусть и ее оберегает их любовь.

"С днем рождения, мой Ангел-хранитель, пусть тебя оберегает любовь и свет", - обратился к жене муж.

Виталина Библив с мужем / © instagram.com/vitalinabibliv

Отметим, Виталина Библив рассекретила отношения весной 2025 года. Более того, тогда же выяснилось, что актриса уже замужем. Знаменитость сыграла тайную свадьбу с избранником. Мужем артистки стал Владимир Садовничий, который работает в киноиндустрии и занимается фотографией.

