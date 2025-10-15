- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 231
- Время на прочтение
- 1 мин
Муж Виталины Библив восхитил их редким фото и нежно поздравил актрису с важным праздником
У артистки в этом году юбилей.
Известная украинская актриса Виталина Библив 15 октября празднует день рождения.
Более того, в этом году у знаменитости еще и юбилей. Артистке исполняется 45 лет. Одним из первых актрису поздравил ее любимый муж Владимир Садовничий. Он опубликовал романтическое селфи с Виталиной Библив. На снимке актриса мило улыбалась и держалась за плечо избранника, пока тот делал фото.
Владимир Садовничий обратился к артистке и отметил, что она - его "Ангел-хранитель". Он пожелал возлюбленной, пусть и ее оберегает их любовь.
"С днем рождения, мой Ангел-хранитель, пусть тебя оберегает любовь и свет", - обратился к жене муж.
Отметим, Виталина Библив рассекретила отношения весной 2025 года. Более того, тогда же выяснилось, что актриса уже замужем. Знаменитость сыграла тайную свадьбу с избранником. Мужем артистки стал Владимир Садовничий, который работает в киноиндустрии и занимается фотографией.
Напомним, недавно лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк поздравлял жену с важным праздником. Также артист показал редкие фото избранницы.