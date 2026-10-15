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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Муж Виталины Библив восхитил их редким романтическим фото и публично обратился к актрисе

Супруги устроили милый фотосет в Умани.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Виталина Библив

Виталина Библив

Муж известной украинской актрисы Виталины Библив — Владимир — восхитил их редким романтическим фото.

Возлюбленный артистки опубликовал совместный пост в Instagram. В частности, он показал их фото, которое и не так часто можно увидеть в Сети. Кадр был сделан в парке «Софиевка» в Умани. Они позировали на фоне фонтана. Улыбающиеся супруги мило позировали теперь объективом фотокамеры и дарили друг другу объятия.

Кстати, муж Виталины Библив не просто так поделился их общим фото, а по случаю особого праздника. Дело в том, что Виталина Библив 15 октября отмечает день рождения. Знаменитости исполняется 46 лет. Так что возлюбленный публично поздравил ее.

«С днем рождения, Виталинка! Как хорошо, что ты в моей жизни! Будь счастлива!» — обратился к актрисе ее муж.

Виталина Библив с мужем / © instagram.com/vitalinabibliv

Виталина Библив с мужем / © instagram.com/vitalinabibliv

Отметим, Виталина Библив тщательно скрывает личную жизнь. Однако некоторые подробности все же удается узнать. Актриса замужем за Владимиром Садовничим, который работает в киноиндустрии и занимается фотографией. О браке артистка впервые рассказала весной 2025 года. Сколько именно они находятся в отношениях — неизвестно.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут неожиданно показала своего мужа. Знаменитость также вспомнила их романтику в Киеве.

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