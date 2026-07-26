Муж Виталины Библив впервые за длительное время показал общее фото и публично обратился к актрисе

Виталина Библив / © instagram.com/vitalinabibliv

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Украинская актриса Виталина Библив, которая тщательно оберегает личную жизнь от посторонних глаз, появилась на редком фото с мужем.

Так, на этот раз совместное фото опубликовала не сама знаменитость, а ее муж Владимир Садовничий. На фотографии супруги нежно обнимаются на фоне живописной природы под открытым небом и улыбаются.

Избранник Виталины также решил пролить свет на их любовь и в посте в Instagram выразил искренние чувства к Библив. В частности, написал об благодарности ей за опору и постоянную поддержку.

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Виталина Библив с мужем / © instagram.com/vitalinabibliv

«Есть люди, которые не идут, когда становится тяжело. Они просто остаются рядом. Благодарю тебя за то, что ты рядом со мной. За поддержку, заботу, понимание и силу, которую ты даришь мне каждый день. Это бесценно», — обратился муж к актрисе.

Напомним, о замужестве Виталины Библив стало известно весной 2025 года. Тогда актриса впервые подтвердила, что тайно вышла замуж. Ее избранником стал Владимир Садовничий, работающий в киноиндустрии и занимающийся фотографией. С тех пор супруги лишь изредка делятся подробностями личной жизни и почти не показываются вместе в соцсетях.

Напомним, что недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала историю любви певицы Натальи Могилевской с ее мужем Валентином и как они удочерили двоих детей во время войны.

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