Муж-военный Наталки Денисенко перенес сложную операцию: "Врач сделал невероятное"

Украинская актриса Наталка Денисенко вышла на связь и заставила поклонников очень сильно волноваться.

Артистка вместе с семьей находится в Ужгороде, о чем она сообщила в Instagram-stories. Как оказалось, муж-военный знаменитости, актер Андрей Фединчик, перенес сложную операцию. По словам Наталки Денисенко, врач сделал нечто просто невероятное.

"Мы приехали в Ужгород, а именно в клинику Антона Антоновича. Именно здесь моему мужу сделали очень-очень сложную операцию. Поэтому несколько дней мы здесь. Антон Антонович (врач) сделал просто невероятное. Расскажу вам подробности немного позже", — поделилась знаменитость.

Наталка Денисенко в Ужгороде / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

В подробности Наталка Денисенко вдаваться не стала. Артистка лишь поделилась, что операция была действительно сложной, и они несколько дней еще проведут в Ужгороде. После консультации с медиком актриса пообещала рассказать, что произошло и почему ее мужу понадобилась операция. К слову, врач, который делал Андрею Фединчику хирургическое вмешательство, специализируется на нейрохирургии и онкологии.

Напомним, недавно Наталка Денисенко поделилась, что будет покупать квартиру в Киеве. Также знаменитость продемонстрировала, как будет выглядеть дом.

Читайте также: