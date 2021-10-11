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Муж Юлии Саниной показал ее смешное фото и поздравил с днем рождения

Муж Юлии Саниной показал ее смешное фото и поздравил с днем рождения

instagram.com/val_bebko

Артистке исполнился 31 год.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина сегодня, 11 октября, празднует день рождения.

Певице исполняется 31 год. По этому случаю муж артистки, креативный продюсер The Hardkiss Валерий Бебко поздравил любимую с праздником. На странице в Instagram он поделился забавным фото Саниной.

На фотографии Юля изображена вместе с их с Валом сыном. Звездная мама и мальчик смешно гримасничают.

© instagram.com/val_bebko
instagram.com/val_bebko

"С днем рождения, любимая моя. С каждым годом люблю все сильнее", — лаконично подписал изображение Бебко.

Поклонники знаменитых супругов присоединились к поздравлениям и отметили, что Валу и Юле очень повезло друг с другом.

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