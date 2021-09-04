Муж Юлии Саниной показал редкие фото с их свадьбы

Супруги празднуют 10-летие брака.
Звездные супруги фронтвумен и басиста, продюсера группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко празднуют годовщину свадьбы.
Так, 10 лет назад, 4 сентября пара пошла под венец. По этому случаю избранник певицы показал редкие архивные фотографии с их свадьбы. В фотоблоге музыкант разместил серию снимков с важного дня.
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"10 лет нашей семье! Юлька, люблю тебя to the moon and back", — написал режиссер.
Со своей стороны, Санина также опубликовала пост в своем Instagram и нежно обратилась к избраннику.
"10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет! 10 лет назад мы ждали благословения свыше и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким быстротечным. Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго", — поделилась звезда.
В комментариях фанаты и коллеги поздравили влюбленных с годовщиной и пожелали сохранить свою любовь несмотря ни на что.
- Берегите свою талантливую, красивую семью! Вдохновения вам обоим в этом!
- 10 лет — это круто! Продолжайте в том же духе
- Замечательные
Напомним, ранее Юлия Санина умилила нежным фотосетом с мужем и сыном и рассекретила, что любит. Артистка поделилась мелочами, которые делают ее счастливой.