Муж Юлии Саниной показал редкие фото с их свадьбы

Супруги празднуют 10-летие брака.

Звездные супруги фронтвумен и басиста, продюсера группы The Hardkiss Юлия Санина и Вал Бебко празднуют годовщину свадьбы.

Так, 10 лет назад, 4 сентября пара пошла под венец. По этому случаю избранник певицы показал редкие архивные фотографии с их свадьбы. В фотоблоге музыкант разместил серию снимков с важного дня.

"10 лет нашей семье! Юлька, люблю тебя to the moon and back", — написал режиссер.

Со своей стороны, Санина также опубликовала пост в своем Instagram и нежно обратилась к избраннику.

"10 лет назад мы стояли с тобой на венчании в церкви и совсем не представляли, какое путешествие нас ждет! 10 лет назад мы ждали благословения свыше и надеялись, что это поможет нам сохранить друг друга в мире, где все стало таким быстротечным. Я очень тебя люблю! И нам хватит мудрости и сил сберечь это еще надолго", — поделилась звезда.

В комментариях фанаты и коллеги поздравили влюбленных с годовщиной и пожелали сохранить свою любовь несмотря ни на что.

Берегите свою талантливую, красивую семью! Вдохновения вам обоим в этом!

10 лет — это круто! Продолжайте в том же духе

Замечательные

Напомним, ранее Юлия Санина умилила нежным фотосетом с мужем и сыном и рассекретила, что любит. Артистка поделилась мелочами, которые делают ее счастливой.

