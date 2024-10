Муж Юлии Саниной вышел на связь и рассекретил, где на самом деле находится

Муж фронтвумен The Hardkiss Юлии Саниной — Валерий Бебко — впервые за длительное время вышел на связь и рассекретил, в какой стране находится.

С началом полномасштабной войны в Украине Вал избегает публичности и почти ничего не публикует в фотоблоге. Однако в этот раз избранник исполнительницы сделал исключение. В частности, Бебко опубликовал серию фотографий. Фото были сделаны на фоне музыкальных инструментов, когда коллектив Hardkiss, вероятно, готовился к концерту.

Муж Юлии Саниной – Вал Бебко / Фото: instagram.com/val_bebko

Кроме того, на некоторых снимках Вал засветил архитектуру города, где находится. На одном фото было видно здание Orpheum Theatre. Это театр, что расположен в Лос-Анджелесе.

Муж Юлии Саниной в США / Фото: instagram.com/val_bebko

Юлия Санина вместе с мужем и, вероятно, остальными участниками The Hardkiss находится в США. К слову, сейчас у коллектива гастроли по городам Америки. Группа еще должна отыграть концерты в Чикаго и Нью-Йорке, после чего отправляется в Канаду.

Юлия Санина / Фото: instagram.com/val_bebko

Отметим, что вокруг группы The Hardkiss во время войны разгорался и не один скандал. Говорят, что мужской состав коллектива находится за границей. Это якобы подтверждает то, что The Hardkiss не дает концерты в Украине, а выступает только Юлия Санина с сольной программой. Тем временем за границей коллектив играет в полном составе. The Hardkiss от комментариев воздерживается. Между тем Юлия Санина лишь отмечала, что начала сольный проект только потому, что почувствовала, что сливается с группой, и решилась на эксперимент.

