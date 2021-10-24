Муж застреленной Галины Хатчинс растрогал снимками с любимой и их сыном

Муж застреленной Галины Хатчинс растрогал снимками с любимой и их сыном

Мэтью не может оправиться от горя.

Муж оператора-украинки Галины Хатчинс, в которую на съемочной площадке случайно выстрелил актер Алек Болдуин, не может поверить, что его любимой больше нет.

Мэтью пересмотрел совместные фотографии с покойной женой и некоторые опубликовал на своей странице в Instagram. На снимках пара появилась со своим 9-летним сыном Андросом.

Галина Гатчинс с мужем и сыном / instagram.com/mhutchins777

Галина Гатчинс с мужем и сыном / instagram.com/mhutchins777

"Мы скучаем по тебе, Галина", — написал Хатчинс.

Галина Гатчинс с сыном / instagram.com/mhutchins777

Читатели вдовца выразили свои соболезнования в комментариях.

Эта публикация очень красивая и говорит сама за себя. Она была такой умной, талантливой, доброй, уверенной в себе и невероятно смелой. Я до сих пор очень шокирован, потерял дар речи, и бесконечно сожалею о вашей потере. Пожалуйста, знайте, что мои мысли с вами

Пусть ее драгоценная память станет для вас благословением

Мне очень жаль. Пусть ее память будет благословением.

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Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, во время съемок фильма "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс с реквизитного оружия.

В результате инцидента также пострадал режиссер Джоэл Соуза, который находился за спиной украинки. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.

О том, что оружие заряжено боевым патроном, Болдуин не имел понятия. Реквизит ему в руки попал от ассистента режиссера. Тот был убежден, что пистолет безопасен. Впрочем, еще до ассистента его должен был проверить специалист по оружию. Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители, никаких обвинений пока предъявлено не было.

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