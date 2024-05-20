Муж звезды "Беверли-Хиллз" Спеллинг без официального развода закрутил новый роман и показал любовницу

Хотя Тори Спеллинг и Дин Макдермотт объявили о разрыве, однако они до сих пор женаты.

Муж звезды сериала "Беверли-Хиллз, 90210" Тори Спеллинг закрутил новый роман и впервые показал свою любовницу.

Об изменениях в личной жизни канадский актер Дин Макдермотт сообщил в своем Instagram. Артист опубликовал несколько фото с женщиной, по имени Лилиан. Актер был изображен в официальном костюме, а его избранница в прилегающем к телу платье. На одном из снимков любовница Макдермотта нежно целовала его в щечку.

Дин МакДермотт с любовницей / Фото: instagram.com/imdeanmcdermott

"Иногда вам просто нужно надеть лучшие шмотки и отвести свою девушку в Волшебный замок. Ведь она — волшебница! Моя любовь", — подписал снимки с любовницей актер.

Дин МакДермотт с любовницей / Фото: instagram.com/imdeanmcdermott

Что интересно, Дин Макдермотт до сих пор не расстался с женой Тори Спеллинг. Супруги прожили в браке 18 лет, но в июне прошлого года сообщили о разрыве. Однако Макдермотт тогда быстро передумал расставаться. Но уже вскоре стало известно, что супруги не вместе. Они до сих пор официально замужем, а на развод подали только в конце марта этого года. Также неизвестно, что именно стало причиной разрыва пары и была ли к этому причастна новая избранница Макдермотта, ведь он не сообщал, когда именно начались их отношения.

Напомним, недавно украинскую певицу Jerry Heil заподозрили в новом романе. Фанаты предположили, что на "Евровидении-2024" у нее завязались романтические отношения со шведским певцом Маркусом. Артистка уже отреагировала на слухи в Сети вокруг ее личной жизни.

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