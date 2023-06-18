Муж звезды "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг сообщил о разводе после 18 лет брака, а затем передумал

О своем решении Дин МакДермотт сообщил в соцсети, правда, затем удалил пост.

Что-то интересное происходит в личной жизни американской актрисы, звезды сериала "Беверли-Хиллз" Тори Спеллинг.

Муж знаменитости, актер Дин МакДермотт объявил, что они решили развестись после 18 лет брака. О своем решении он сообщил в посте, который разместил в Instagram:

"С большой грустью и очень тяжелым сердцем сообщаем, что после 18 лет совместной жизни и, имея 5 удивительных детей, я и Тори решили пойти отдельным путем и начать новое собственное путешествие", – написал МакДермотт.

Муж Тори Спеллинг заявил о разводе, но затем удалил пост / Фото: instagram.com/imdeanmcdermott

Он также попросил фанатов и СМИ уважать их конфиденциальность, поскольку в это непростое время они со Спеллинг пытаются справиться с эмоциями и остаться любящими родителями для их детей.

Тори Спеллинг с мужем и детьми / Фото: instagram.com/torispelling

Однако уже через 24 часа Дин МакДермотт удалил это сообщение из своего фотоблога, ничего не объяснив. В свою очередь, Спеллинг также хранит молчание.

Между тем источник, приближенный к паре, так прокомментировал ситуацию изданию DailyMail. По словам инсайдера, Дин, вероятно, был вынужден опубликовать заявление после того, как, возможно, серьезно поругался со Спеллинг.

Тори Спеллинг с мужем / Фото: Associated Press

"Он, явно, пожалел об этом, поэтому удалил пост", – добавил источник.

Тори Спеллинг с мужем / Фото: Associated Press

Ометим, что Тори Спеллинг и Дин МакДермотт поженились 7 мая 2006 года. У супругов пятеро общих детей – трое сыновей и две дочери.

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