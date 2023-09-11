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Мужа Анны Тринчер Волошина арестовали полицейские: он оказался за решеткой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
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Мужа Анны Тринчер Волошина арестовали полицейские: он оказался за решеткой

Анна Тринчер и Александр Волошин / Фото: instagram.com/annatrincher_official

Александра Волошина ждет допрос.

Мужа украинской певицы Анны Тринчер – блогера Александра Волошина – арестовали полицейские.

Об этом сам Александр сообщил в Instagram-stories, чем очень сильно напугал своих поклонников. Блогер показался за решеткой, а возле него были полицейские.

Мужу Анны дали телефон, чтобы он позвонил адвокату. Больше подробностей Волошин не стал рассказывать, лишь намекнул, что у него возникли проблемы из-за того, что он хотел помочь людям.

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

"Дали телефон на 15 минут, чтобы позвонить адвокатам. Никогда не думал, что у меня будут проблемы из-за того, что я хочу помочь людям…", — поделился блогер.

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Сейчас Волошина ждет допрос. Блогер отметил, если его в течение суток отпустят домой, он обязательно все расскажет.

"Сейчас должен быть допрос. Если выпустят сегодня, то все объясню", – отметил Александр.

Александр Волошин / © instagram.com/voloshyn_xx
Александр Волошин / Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Напомним, недавно Анна Тринчер откровенно рассказывала о заболевании своего избранника. Александр Волошин обращался за помощью к психиатру, и специалист уже поставил ему диагноз.

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Дата публикации
Просмотры
451
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