Мужа Бейонсе Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке скандального P. Diddy

Мужа известной американской певицы Бейонсе – рэпера Jay-Z – обвинили в изнасиловании 13-летней девочки.

Как пишет издание People, вероятная жертва подала гражданский иск в суд. Сначала в октябре женщина в заявлении утверждала, что лишь скандальный рэпер P. Diddy совершил над ней сексуальное насилие, однако уже 8 декабря она сменила свои показания, обвинив и Jay-Z.

Преступление якобы произошло в 2000 году на вечеринке после церемонии MTV Video Music Awards. Женщина, которая пожелала остаться анонимной, утверждает, что пыталась попасть на мероприятие в возрасте 13 лет. К ней подъехал один из лимузинов, водитель которого сообщил, что он работает на P. Diddy и она именно то, "что нужно рэперу". Девушку пригласили на вечеринку, где ее якобы напоили наркотиками.

Jay-Z / Фото: Associated Press

Истец утверждает, что сначала ее изнасиловал Jay-Z, а затем P. Diddy. По словам вероятной потерпевшей, оба рэпера были в комнате и поочередно наблюдали. Также женщина утверждает, что присутствовала еще одна знаменитость, имя которой она не называет. Вероятная потерпевшая просит выплатить ей моральный ущерб.

Рэпер Jay-Z уже прокомментировал серьезные обвинения. Знаменитость отрицает, что совершил нечто подобное. По его словам, он бы никогда не позволил себе обидеть детей. Кроме того, рэпер убежден, что это шантаж, чтобы выманить из него деньги. Мол, приписываемое ему преступление слишком серьезное, который требует уголовного иска, а вероятная потерпевшая подала же гражданский.

Jay-Z / Фото: Associated Press

Скандальный P. Diddy, который сейчас находится за решеткой, тоже отрицает все обвинения. Он утверждает, что никогда не совершал тех ужасных преступлений и убежден, что правосудие будет на его стороне.

Напомним, в сентябре разгорелся серьезный скандал вокруг американского рэпера P. Diddy. Против него подали более 120 исков, в которых его обвиняли в насилии, сексуальных домогательствах, изнасиловании и торговле людьми. Наконец, рэпера арестовали без права выйти под залог. В настоящее время ведется следствие. Ранее редакция сайта ТСН.ua подробно писала о скандале вокруг P. Diddy.

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