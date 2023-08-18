Мужа Бритни Спирс с укусами на руках застали на улице: звезда била, кусала и изменяла любимому

На фоне слухов о разводе поп-певицы Бритни Спирс с фитнес-инструктором Сэмом Асгари в Сети появляются новые подробности их брачной жизни.

Оказывается, в отношениях Сэма и Бритни все было далеко не так гладко, как выглядело в соцсети. Портал TMZ пишет, Асгари был просто жертвой абьюзивного поведения Спирс. Певица регулярно бросалась на мужа с кулаками, кусала его. Кстати, об этом свидетельствуют фото, где Сэм изображен со следами от укусов на руках. Также Асгари рассказывал, что однажды ночью Спирс поставила ему синяк под глазом.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: instagram.com/britneyspears

Кроме того, у Бритни мания преследования – она боялась, чтобы ее снова не упекли под опеку. Поэтому она всегда держит ножи возле себя. Не стала исключением и супружеская спальня, где артистка тоже держала нож. Асгари боялся, что однажды жена может взять нож и посреди ночи применить холодное оружие против него.

Но и это не стало для Сэма причиной расторгнуть брак с певицей. Как сообщает таблоид TMZ, последней каплей для фитнес-тренера стала измена Бритни с прислугой. Мол, у певицы просто зашкаливает сексуальное влечение ко всем подряд. И пока мужа не было дома, она ему изменила с кем-то из прислуги.

Бритни Спирс часто делится своими эротическими фото / Фото: instagram.com/britneyspears

Бритни Спирс любит фото в стиле ню / Фото: instagram.com/britneyspears

Таблоиды пишут, что звезда сначала просила кого-то из парней из обслуживающего персонала пофотографировать ее обнаженной, впрочем, фотосет вылился в нечто большее. На измене Асгари застал Бритни, увидев все своими глазами на камере видеонаблюдения. Сэм не выдержал и ушел.

Бритни Спирс любит фотографироваться обнаженной / Фото: instagram.com/britneyspears

Как мы ранее писали, Сэм Асгари стал инициатором развода с Бритни Спирс. Интересно, что согласно брачному контракту, который влюбленные подписали перед свадьбой, после разрыва Асгари не достается ничего из богатства Бритни. Однако фитнес-тренер хочет оспорить документ. Если артистка не согласится с его условиями, он обещает обнародовать "позорную информацию" о ней. Говорят, что Спирс уже наняла адвоката по разводу, который вел дело Джонни Деппа.

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