Мужа известной украинской певицы задержали по подозрению в угоне автомобиля

В авто мужчины полицейские обнаружили электронные устройства для взлома транспортных средств.

В Одессе задержан мужчина по подозрению в незаконном завладении автомобилем премиум-класса Hyundai Santa Fe.

Как передает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области, 40-летнего злоумышленника схватили по горячим следам. Мужчина намеревался вернуть транспортное средство владелице за полцены. Он выехал ночью в город в поисках дорогостоящей иномарки. А когда нашел, свой автомобиль оставил, а на чужом скрылся.

"При обыске в автомобиле, принадлежащем задержанному, полицейские обнаружили электронные устройства для взлома транспортных средств, пистолет травматического действия, паспорт, выданный на его имя иностранным государством, и другие вещественные доказательства противоправной деятельности", — говорится в сообщении пресс-службы.

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В то же время, как передает "Думская", задержанным злоумышленником оказался муж известной украинской певицы Виктории Петрик Владимир Андрушкевич. Виктория иногда делилась фото с любимым в соцсетях, однако всегда закрывала его лицо смайликами.

Виктория Петя с мужем / instagram.com/viktoria_petryk

Приморский райсуд посадил мужчину в СИЗО на 60 суток, с возможностью внесения залога в 744,3 тыс. грн.

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