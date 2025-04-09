Мужа погибшей в жутком ДТП Анны Жук будут судить: что ему угрожает

Анна Жук погибла в ДТП

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Муж блогерши Анны Жук, которая 24 января погибла в жутком ДТП, предстанет перед судом.

Полтавская областная прокуратура провела расследования. Правоохранители направили обвинительный акт в суд. Мужа погибшей блогерши, который находился за рулем авто, обвиняют в нарушении правил безопасности, что привело к смерти Анны Жук и причинило серьезные травмы водителю грузовика, который был припаркован за пределами проезжей части.

Полтавская областная прокуратура сообщает, что мужа Анны Жук сейчас ждет суд. Если его вину докажут, то ему грозит от трех до восьми лет лишения свободы с запретом управлять автомобилем в течение трех лет. К слову, мужу погибшей блогерши инкриминируют нарушение ч. 2, статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

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Фото с места ДТП, в котором погибла Анна Жук

Гибель блогерши Анны Жук в ДТП — что известно

Украинская блогерша Анна Жук погибла в жуткой аварии, которая произошла утром 24 января на трассе Киев-Харьков. Авто Жук, за рулем которого находился ее муж, врезался в грузовик, который неподвижно стоял за пределами проезжей части. От полученных травм женщина скончалась на месте. Водитель грузовика получил серьезные травмы.

Правоохранители объявили о подозрении мужу Анны Жук. На период расследования ему избрали меру пресечения. Мужчину отправили под стражу. Внесение залога не предполагалось.