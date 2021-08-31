Мужчина, который изнасиловал Стаса Костюшкина в детстве, объявился и хочет с ним встретиться

Он признался, что 40 лет назад совершил насильственные действия в отношении артиста.

Мужчина, который более 40 лет назад изнасиловал экс-участника группы "Чай вдвоем", певца Стаса Костюшкина, неожиданно дал о себе знать.

Он объявился после того, как увидел интервью Костюшкина, где тот рассказал, как в 8 лет неизвестный парень над ним с друзьями совершил насильственные действия. Насильник представился Николаем Александровичем и заявил, что хочет покаяться и лично извиниться перед артистом.

Сейчас мужчине 59 лет. В 90-х он несколько раз отсидел в тюрьме за драку с летальным исходом, изнасилование и разбой. Несмотря на то, что насильник жалеет о содеянном, тем не менее он считает себя жертвой. Мол, старшие товарищи взяли его "на слабо", а ранее он и сам подвергался сексуальному насилию.

Признаться во всем мужчина решил после того, как сделал операцию. Во время нее, из-за гангрены, вызванной диабетом, ему отрезали ногу. Кроме того, во время операции он перенес инсульт, да и сын после того, как узнал, что сделал отец, отвернулся от него.

В свою очередь, директор Стаса Костюшкина попросил не беспокоить его, поскольку он с семьей находится на отдыхе и это его может травмировать. Вместе с тем, он посоветовал насильнику извиниться перед своим отцом, а не певцом.

Напомним, год назад певец Стас Костюшкин шокировал признанием, что когда ему было восемь лет, он подвергся сексуальному насилию со стороны старшего парня. Тогда Костюшкин с друзьями договорились поехать на поле завода полимеров. Где их подстерег насильник. Он заставил мальчиков открыть рот и каждому положил свой половой орган.

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