"Мужчинам легче уйти": Григорий Решетник признался в серьезном кризисе в браке с женой

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Реклама

Украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал о серьезном кризисе в браке с женой, блогершей Кристиной.

Шоумен не скрывает, что в его отношениях с возлюбленной далеко не все идеально. В частности, паре в свое время пришлось пройти серьезное испытание, что они едва не развелись. Григорий Решетник на YouTube-канале "Сила впливу" говорит, что это было 10 лет назад. Тогда у супругов еще не было стабильности в финансовом плане, они жили в не лучших условиях, к тому же родился первенец. Наконец, проблемы накопились, что лшь негативно влияло на отношения. Однако супруги решили дать второй шанс друг другу. Они много разговаривали, и это дало результат.

Реклама

«Это было лет, пожалуй, 10 назад, в начале. У нас не было каких-то финансовых возможностей, которые бы закрывали наши базовые потребности. У нас родился маленький ребенок — это тоже стресс. Мы жили на съемной квартире, протекала крыша, какие-то ремонтные работы были, холодно. Когда скапливается в семье очень много проблем, мужчинам легче уйти от них, забыть. Определенные колебания и скитания были. Мы в тот момент много начали разговаривать, и это, собственно, спасло. Как-то мы пришли к тому, что нужно дать шанс отношениям, продолжить», — говорит ведущий.

Реклама

Григорий Решетник с женой / © instagram.com/kristina_reshetnik

Кстати, Григорий Решетник не скрывает, что и ссоры в их семье тоже бывают. В основном именно ведущий идет на примирение, поскольку не хочется тратить время на конфликты. Однако бывают моменты, когда шоумен не уступает, тогда уже первый шаг делает Кристина.

«Ссоримся, очень много. Я стараюсь не тратить время на какие-либо ссоры. Жизнь быстротечна, поэтому не хочется тратить время. Но иногда бывают моменты, что я проявляю свою такую мужскую харизму и тоже могу иметь себе цену затянуть время, чтобы собственно Кристинка тоже сделала выводы», — делится ведущий.

Напомним, недавно Григорий и Кристина Решетники стали жертвами воров. Супругов ограбили за границей.

Новости партнеров